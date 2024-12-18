Coğrafya Bilgine Güveniyor musun?

Coğrafya bilginize ne kadar güveniyorsunuz? Karstik şekillerden falezlere, akarsulardan volkanik göllere kadar her detayı bulacağınız bu eğlenceli test tam size göre! 10 soruluk bu sınavda dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Dağlardan dönencelere yeryüzünün en ilginç detaylarını keşfedeceğiniz bir macera sizi bekliyor. Hadi şimdi coğrafya bilginizi sınayalım ve ne kadar başarılı olduğunuzu görelim!

Başlıyoruzzz!!!