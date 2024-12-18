Coğrafya Bilgine Güveniyor musun?
Coğrafya Bilgine Güveniyor musun?
Coğrafya bilginize ne kadar güveniyorsunuz? Karstik şekillerden falezlere, akarsulardan volkanik göllere kadar her detayı bulacağınız bu eğlenceli test tam size göre! 10 soruluk bu sınavda dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Dağlardan dönencelere yeryüzünün en ilginç detaylarını keşfedeceğiniz bir macera sizi bekliyor. Hadi şimdi coğrafya bilginizi sınayalım ve ne kadar başarılı olduğunuzu görelim!
Başlıyoruzzz!!!
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1. Dünyada en fazla yağış alan yer neresidir?
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2. Alüvyal toprakların oluşumunda en önemli etken nedir?
3. Türkiye’de karstik şekillerin en çok görüldüğü bölge neresidir?
4. Güneş ışınları hangi tarihte Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir?
5. Dünya’nın şekli nedeniyle oluşan yeryüzü şekline ne ad verilir?
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6. Falez adı verilen yeryüzü şekli hangi süreçle oluşur?
7. Depremin merkezine en yakın yüzey noktasına ne ad verilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi volkanik göldür?
9. Enlem ve boylamlar hangi sistemin temelini oluşturur?
10. Dünya üzerinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarih hangisidir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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