15 Soruluk Eğlenceli Sosyal Medya Testi! İnternet Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?

Hazır mısınız dijital dünyanın keşfine çıkmaya? Sosyal medya ve internet kültürü hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Teknolojinin hızlı ilerlediği, dijitalleşmenin hayatımızın her alanını sardığı bu çağda sosyal medya fenomenlerinden internetin en popüler akımlarına kadar her şeyi kapsayan eğlenceli bir test hazırladık. Peki sosyal medya ve internet kültürü konusundaki bilginiz ne kadar derin? Gelin bu 15 soruluk testte bakalım ne kadar başarılı olacaksınız. İşte karşınızda dijital dünyayı gerçekten tanıyıp tanımadığınızı ölçebileceğiniz, zorlayıcı ve eğlenceli bir test! 🌐

Başlıyoruzzz!!!