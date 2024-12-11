15 Soruluk Eğlenceli Sosyal Medya Testi! İnternet Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?
15 Soruluk Eğlenceli Sosyal Medya Testi! İnternet Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?
Hazır mısınız dijital dünyanın keşfine çıkmaya? Sosyal medya ve internet kültürü hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Teknolojinin hızlı ilerlediği, dijitalleşmenin hayatımızın her alanını sardığı bu çağda sosyal medya fenomenlerinden internetin en popüler akımlarına kadar her şeyi kapsayan eğlenceli bir test hazırladık. Peki sosyal medya ve internet kültürü konusundaki bilginiz ne kadar derin? Gelin bu 15 soruluk testte bakalım ne kadar başarılı olacaksınız. İşte karşınızda dijital dünyayı gerçekten tanıyıp tanımadığınızı ölçebileceğiniz, zorlayıcı ve eğlenceli bir test! 🌐
Başlıyoruzzz!!!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1997 yılında kişilere sunulan ilk sosyal medya platformu hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. YouTube'un popüler özelliklerinden biri olan Vlog nedir?
3. Influencer kelimesi sosyal medya dünyasında hangi kişileri tanımlar?
4. Aşağıdaki sosyal medya platformlarından hangisi profesyonel iş ağı kurmak için en çok kullanılır?
5. Hashtag (#) sembolü sosyal medyada hangi amaçla kullanılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Viral" bir içerik ne anlama gelir?
7. Twitch platformunda en popüler içerik türü hangisidir?
8. 2007 yılında kurulan, çevrimiçi içerik paylaşımı ve blog yazma platformu olarak tanınan site hangisidir?
9. TikTok platformunun başlangıçta hangi isimle piyasaya sürüldüğü bilinmektedir?
10. 2004 yılında kurulan ve bugüne kadar milyarlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook ilk başta hangi üniversite öğrencileri için tasarlanmıştı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Vine uygulaması hangi tür içerikleriyle ünlüydü?
12. Emoji kullanımı 1990'larda kim tarafından icat edilmiştir?
13. Youtuber olan ilk kişi kimdir?
14. 2019 yılında popülerleşen "TikTok" uygulamasının Çin'deki ismi nedir?
15. 2023 yılında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri "Threads" adlı yeni platform hangi şirket tarafından geliştirilmiştir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın