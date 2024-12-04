Zorlu Dünya Tarihi Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Dünya tarihi her biri kendi başına birer hikaye olan olaylarla dolu! Peki bu tarihi bilgiler seni ne kadar etkiliyor? Şimdi hem eğlenip hem de öğrenebileceğin 15 soruluk bir testle karşındayız! Hazır mısın? Bakalım 15/15 yaparak bu testin tarih dehası olabilecek misin?

Başlıyoruzzz!!!