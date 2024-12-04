Zorlu Dünya Tarihi Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Zorlu Dünya Tarihi Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Dünya tarihi her biri kendi başına birer hikaye olan olaylarla dolu! Peki bu tarihi bilgiler seni ne kadar etkiliyor? Şimdi hem eğlenip hem de öğrenebileceğin 15 soruluk bir testle karşındayız! Hazır mısın? Bakalım 15/15 yaparak bu testin tarih dehası olabilecek misin?
Başlıyoruzzz!!!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sanayi devrimi hangi ülkede başlamıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünya savaşlarında kullanılan ilk kimyasal silah hangi savaşta kullanılmıştır?
3. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı kimdir?
4. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
5. Rönesans hareketinin merkezi kabul edilen İtalyan şehri hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alexander Dönemi’nde Büyük İskender'in ölümünden sonra imparatorluk hangi şekilde bölünmüştür?
7. Hangi antik medeniyet tekerleği ilk kez kullanmaya başlamıştır?
8. 1789 Fransız Devrimi sırasında “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganını kullanan devrimci hareketin adı nedir?
9. II. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya atılan ilk atom bombası hangi şehirde patlatılmıştır?
10. 1912'de Titanik’in batmasından sonra yapılan ilk büyük denizcilik güvenliği reformu nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. İsrail'in ilk başbakanı ve İsrail Devleti'nin kurucusu kimdir?
12. İstanbul'un en etkileyici tarihi eserlerinden olan surlar kim tarafından yapılmıştır?
13. 18. yüzyılda Aydınlanma dönemi filozoflarından olan "Toplum Sözleşmesi" adlı eseriyle tanınan isim kimdir?
14. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk "Tanzimat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?
15. Antik Mısır’da firavunun öldükten sonra ruhunun yolculuğu için yazılan metinlere ne ad verilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın