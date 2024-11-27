Sadece Zekasına Güvenenlerin Full Çekebileceği 10 Soruluk Zorlu Genel Kültür Testi
Sadece Zekasına Güvenenlerin Full Çekebileceği 10 Soruluk Zorlu Genel Kültür Testi
Canınız sıkıldıysa ve yeni bilgiler öğrenmek, genel kültürünüzü test etmek istiyorsanız bu sorular tam size göre! Herkesin bilgilerini sınayabileceği 10 soruluk bir test hazırladık. Kolay sorulardan zorlayıcı sorulara kadar geniş bir yelpazeye sahip bu test genel kültür seviyenizi ölçmenin yanı sıra yeni şeyler öğrenmenizi de sağlayacak. Kendine güvenenler biraz zorlanabilir ama merak etmeyin bu testin sonunda bilmediğiniz pek çok şey öğrenmiş olacaksınız.
Hazırsanız haydi başlıyoruzzz!!!
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1. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeyi biliyor musunuz?
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2. Peki orijinal 'Rocky' serisinin yazarını sorsak?
3. Japonya'nın milli sporu sizce aşağıdakilerden hangisi?
4. 2018 yılında ölen Stephen Hawking'in hayatını konu edinen Her Şeyin Teorisi'nde başrol alan ve 2014 yılında Oscar kazanan oyuncu kimdir?
5. Dünya üzerinde yaşayan en büyük hayvan olan mavi balinaların ortalama boylarını tahmin edebilir misiniz?
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6. Güney Kutbu'nu keşfeden kaşifi tanıyor musunuz?
7. Güneş Sistemi kaç yıl önce oluştu?
8. 'Ulusal hayvanı' unicorn olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
9. Dünya atmosferinde en bol bulunan gaz hangisidir?
10. Dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) hangi ülkenin denizlerindedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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