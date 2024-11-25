Bu 15 Soruluk Zor Avrupa Tarihi Genel Kültür Testinden Full Çekmek Sandığınızdan Zor Olacak!
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Bu 15 Soruluk Zor Avrupa Tarihi Genel Kültür Testinden Full Çekmek Sandığınızdan Zor Olacak!
Avrupa tarihi denince aklınıza neler geliyor? İhtişamlı imparatorluklar, büyük zaferler ve tabii ki unutulmaz liderler... Peki bu tarihi ne kadar yakından biliyorsunuz? Roma İmparatorluğu’ndan Fransız Devrimi’ne, Napolyon’dan Kraliçe Elizabeth’e kadar pek çok önemli olay ve figür bu testte yer alıyor. Hadi biraz nostalji yapalım ve bu 15 soruluk Avrupa tarihi testinde zaman tüneline yolculuk yapalım. Bakalım testi geçebilecek misiniz?
Başlıyoruzzz!!!
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1. Fransa’daki ünlü Versailles Sarayı kim tarafından yaptırılmıştır?
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2. Avrupa’da Kara Ölüm (Veba) salgınının ne zaman başladığı kabul edilir?
3. İngiltere’nin 1066’daki Normandiya İstilası'nı yöneten lider kimdir?
4. Avusturya Arşidüklüğü'nü 1914’te yöneten ve Saray’ın suikasta uğramasına yol açan tarihsel kişi kimdir?
5. Roma İmparatorluğu'nun Batı Roma İmparatorluğu olarak son bulmasına neden olan barbar kavmi hangisidir?
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6. Nazi Almanya'sı ile Sovyetler Birliği'nin 1939'daki saldırmazlık paktı, hangi isimle anılır?
7. Alman filozof Immanuel Kant’ın en ünlü eseri hangisidir?
8. Dünya'nın ilk üniversitelerinden biri olan Bologna Üniversitesi hangi ülkede yer alır?
9. İngiltere'de 1215’te Kral John tarafından imzalanan ve kralın gücünü sınırlayan tarihi belge
10. İspanyol Engizisyonu hangi hükümdarların zamanında başlamıştır?
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11. İngiliz kraliçesi Elizabeth I'in hükümetinde yaşanan ve İngiltere’nin tarihindeki önemli bir deniz savaşı olan 1588'deki olay nedir?
12. İngiltere'nin "Altın Çağı" olarak bilinen dönemi hangi kraliçe yönetmiştir?
13. Roma İmparatoru Nero hangi tarihi felaketle ünlenmiştir?
14. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1919’da Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalanan barış anlaşmasının adı nedir?
15. Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin ünlü sözü "Tanrı öldü" hangi eserde yer alır?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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