Öğretmenlerin Bile Bile Full Çekmekte Zorlanacağı Bu Genel Kültür Testinde Kaç Doğru Yapacaksın?
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Öğretmenlerin Bile Bile Full Çekmekte Zorlanacağı Bu Genel Kültür Testinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Hazır mısınız? Genel kültür seviyenizi test etmek için karşınızda zorlu ama eğlenceli bir sınav var. Bu testte bilginizi kanıtlamak için farklı alanlardan derlenmiş 10 soruyla karşılaşacaksınız. Kimisi kolay, kimisi biraz kafa karıştırıcı; birçok soru size 'Bu soruyu bilmiyorum!' dedirtebilir. Eğer kendinize güveniyorsanız bu test tam size göre! Hadi bakalım ne kadarını doğru yanıtlayabileceksiniz?
Başlıyoruzzz!!!
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1. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avrupa'da bir toprak parçası vardır?
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2. Sınırlı silah teknolojisine sahip Orta Çağ’da hangi hayvanlar roket amacıyla kullanılıyordu?
3. Gemilerin baş kısmının adı nedir?
4. Bir gün kaç saniyedir?
5. Dünyada ilk resmi televizyon yayını hangi tarihte gerçekleşti?
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6. Hangisi daha iyi bir iletkendir?
7. İlk dinozor fosili hangi yılda keşfedilmiştir?
8. Dünya'nın yüz ölçümü en küçük ülkesi hangisidir?
9. Olimpiyat halkasının renkleri nelerdir?
10. Hangi hayvanın üç kalbi vardır?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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