Bu 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Ultra Zeki Olanlar Full Çekebilecek!
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Bu 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Ultra Zeki Olanlar Full Çekebilecek!
Cuma günleri artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak çünkü size bir doz eğlence ve bilgi sunmak için kolları sıvadık! Haftanın son iş gününde, tüm stresinizi atmanızı sağlayacak bir genel kültür testi hazırladık. Bu test, hem eğlence dolu dakikalar yaşamanızı sağlayacak, hem de genel kültürünüzü genişletecek.
Bu genel kültür testinde ultra zeki olanlar full çekebilecek!
Haydiiii!
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1. Aşağıdaki şairlerden hangisi Türk Edebiyatı'nda "Servet-i Fünun" topluluğunun bir üyesidir?
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2. Işık yılı birimi neyi ifade eder?
3. İngiliz edebiyatının ünlü yazarı William Shakespeare hangi oyununu yazmıştır?
4. En büyük hayvan olan mavi balinanın bilimsel adı nedir?
5. 1917’deki Ekim Devrimi’nin lideri kimdir?
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6. "İki Şehrin Hikayesi" adlı eserin yazarı kimdir?
7. İlk Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanı kimdir?
8. "Mona Lisa" tablosundaki kadının adı nedir?
9. Hangi filozof "Düşünüyorum, öyleyse varım" (Cogito, ergo sum) sözüyle tanınır?
10. Periyodik tablonun ilk üç elementi sırasıyla hangi elementlerdir?
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11. Hangi ülke dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkedir?
12. Bir çözeltinin pH değeri 7'den küçükse bu çözeltinin özelliği nedir?
13. Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?
14. Aşağıdaki elementlerden hangisi vücudun mineral ihtiyaçları arasında yer almaz?
15. Bir cismin dönme hareketine sahip olması için hangi büyüklük gereklidir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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