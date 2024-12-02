10 Soruluk Zorlayıcı Coğrafya Genel Kültür Testi!
10 Soruluk Zorlayıcı Coğrafya Genel Kültür Testi!
Coğrafya bilginiz ne kadar derin? Karşınızda okyanuslardan çöllere, dağlardan adalara kadar her şeyi kapsayan 10 soruluk bir coğrafya sınavı var. Hem zorlayıcı hem de sohbet havasında, hem eğlenip hem de bilginizi pekiştirebileceğiniz bu testle dünyanın dört bir yanına kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Hazırsanız coğrafya bilginizi sınamaya başlayın!
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1. Bir gün Dünya'nın en derin gölü olan Baykal Gölü'ne gideceksen hangi ülkenin sınırlarında olacaksın?
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2. Sahra Çölü aşağıdaki ülkelerden hangisini kapsamaz?
3. Dünyanın en büyük ada ülkesi neresidir?
4. Hangisi Güney Amerika'nın en büyük gölüdür?
5. Dünya üzerinde 'İnsanların yaşadığı en soğuk yerleşim yeri' aşağıdakilerden hangisidir?
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6. En fazla adaya sahip ülke hangisidir?
7. Türkiye'nin toplam kaç adası var?
8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Okyanus'a kıyısı bulunan ülkelerden biri değildir?
9. Dünyanın en büyük mercan resifinin yer aldığı ülke hangisidir?
10. Hangi ülke neredeyse beş coğrafi zaman dilimini kapsamasına rağmen tek bir saat dilimi kullanır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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