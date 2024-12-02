10 Soruluk Zorlayıcı Coğrafya Genel Kültür Testi!

Coğrafya bilginiz ne kadar derin? Karşınızda okyanuslardan çöllere, dağlardan adalara kadar her şeyi kapsayan 10 soruluk bir coğrafya sınavı var. Hem zorlayıcı hem de sohbet havasında, hem eğlenip hem de bilginizi pekiştirebileceğiniz bu testle dünyanın dört bir yanına kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Hazırsanız coğrafya bilginizi sınamaya başlayın!