Edebiyat Konusunda Kendini Bilgili Sananları Fena Bozacak Bu Testte Sen Kaç Doğru Yapabilirsin?
Edebiyat Konusunda Kendini Bilgili Sananları Fena Bozacak Bu Testte Sen Kaç Doğru Yapabilirsin?
Edebiyatın derinliklerine ne kadar hakim olduğunu düşünüyorsun? Bu test bildiğini sandıklarını sorgulamanı sağlayacak. Klasiklerden modern eserlere, Türk edebiyatından dünya edebiyatına kadar birçok konuyu kapsayan bu 10 soruluk test seni zor durumda bırakabilir. Hazırsan sorular başlamak üzere!
Hadi bakalım edebiyat bilgini konuşturma zamanı!
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1. Dostoyevski'nin en ünlü eserlerinden Suç ve Ceza romanının baş karakteri kimdir?
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2. Sefiller romanının başkahramanı kimdir?
3. "İstanbul'u Dinliyorum" adlı şiir hangi şairimize aittir?
4. Türk Edebiyatı'nda Servet-i Fünun topluluğunun önemli temsilcilerinden biri kimdir?
5. Küçük Prens kitabının bize verdiği mesaj nedir?
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6. Aşağıdakilerden hangisi Çalıkuşu adlı romanın ana karakteridir?
7. İçimizdeki Şeytan adlı romanın yazarı kimdir?
8. Don Kişot kitabının ana fikri nedir?
9. 18. yüzyılda yazılmış Candide adlı eser modern felsefi romanın en önemli örneklerinden biridir. Eserin yazarı kimdir?
10. Aşağıdakilerden hangisi distopik romanlara örnek verilemez?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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