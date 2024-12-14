Bu Orta Seviye Zorluktaki Edebiyat Testinden Full Çekebilecek misin?
Bu Orta Seviye Zorluktaki Edebiyat Testinden Full Çekebilecek misin?
İşte karşınızda, edebiyat tutkunları için özel bir test! Yazarlar, kitaplar, karakterler ve önemli akımlar üzerine hazırlanmış 10 soruluk bir quiz sizleri bekliyor. Her soru bilgi birikiminizi ölçerken aynı zamanda keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak. Edebiyat dünyasında ne kadar derin bir bilgiye sahipsiniz? Cevaplarınızı test edin ve öğrenin!
Hazırsanız başlayalımmm!
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1. Bir roman karakteri olan Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, hangi yazara ait bir eserdir?
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2. Great Expectations (Büyük Umutlar) romanının başkahramanı kimdir?
3. Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinde başkahramanın adı nedir?
4. 1984 adlı distopyan romanda Big Brother’ın sembolü olduğu rejim neyi temsil eder?
5. Ulysses adlı romanıyla ünlü olan yazar kimdir?
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6. Türk edebiyatında İçimden Kuşlar Geçiyor adlı romanı yazan yazar kimdir?
7. Bülbülü Öldürmek romanındaki ana karakterlerden biri olan Atticus Finch'in mesleği nedir?
8. Aşağıdakilerden hangisi bilinçaltının ve ruhun kendini ortaya koymasına izin veren bir sanat akımıdır?
9. J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin ilk kitabı hangi yılda yayımlandı?
10. Jean-Paul Sartre'ın Bulantı adlı eserinde ana karakter olan Roquentin hangi filozofik akıma yakın bir bakış açısına sahiptir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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