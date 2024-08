Patili dostunuz başını patilerinin üstüne koyup uyuyorsa o zaman bu uykularının hafif olduğunu gösteriyor. Bu pozisyonda patili dostlar her an harekete hazırlar. Tabii bunu huzursuz uyuduklarının bir işareti olarak görmemek gerek. İyi uyuyorlar ama yine de her an sizi korumaya da hazırlar demek!