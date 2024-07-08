Konuşulmayan Erkeklik

Konu sağlık olduğunda, erkeklerin sorunlarını kendine saklama davranış kalıbı daha da belirgin hâle gelir. Hele bir de sertleşme güçlüğü gibi bir cinsel işlev sorunuysa mesele, hem partnerimizin hem de toplumun erkek fertlerinin gözündeki imajımızı, gücümüzü, statümüzü riske atmaktansa neredeyse “ölürüm daha iyi” gibi mantıktan uzak savunmalarla sorunlarımızı paylaşmaktan geri durabiliyoruz.

Bu kitapta “erkeklik” ile ilgili yanlış bilinen konuları, özellikle soru cevap şeklinde, çok daha kolay anlaşılabilir bir şekilde anlattım. Bu kitabın sadece erkekler için değil, çevresindeki erkekleri (eş, kardeş, baba, vb.) anlamak isteyen tüm kadınlar için de pratik, faydalı bilgiler içerdiğini ve konuşulmayan hatta tabu sayılan konuların aydınlatıldığı bir kaynak olacağını ümit ediyorum. Bu bağlamda, kitabımın konusu daha çok erkeklerle ilgili gibi görünse de sonuçları itibariyle belki de kadınları daha çok ilgilendiriyor.

Kadınların her şeyini rahatça anlatabilecekleri yakın kız arkadaşları vardır mesela. Oysa erkekler kimseyi sorunlarını anlatabilecek kadar yakın görmezler ve “Sıkıntımı paylaşabileceğim kimse yok.” diye düşünebilirler. Yakın erkek arkadaş da sonuçta erkektir ve bir nevi rakiptir; hiç kimse rakibinin onun eksik yanlarını bilmesini, rakibi karşısında “zayıf” ya da “güçsüz” duruma düşmeyi istemez.

Erkeklerin sorunlarını konuşmama sebeplerinden biri de kimseye yük olmamak gibi görünüyor. Karşımızdakini üzmemek, endişelendirmemek ya da onu baskı altına alıp yardım etmek zorunda bırakmamak gayesiyle konuşmadığımız oluyor. “Zaten onun kendi sorunları varken neden bir de benim sorunuma kafa yorsun ki?” gibi fazla düşünceli bir tavırla bazen yıllarca hiç konuşmayabiliyor erkekler.