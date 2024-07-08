Konuşulmayan Erkeklik

Araştırmalar, genç erkeklerin parmakla muayene korkusunu daha fazla yaşadıklarına, bu korkunun yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterdiğine işaret ediyor. Bu muayene yöntemi daha çok 50 yaş üstü kişilerde kullanılmakla beraber, prostat iltihabı geçiren hastalarda zaman zaman gerekli oluyor. Bu hastalarımda muayene korkusunu sıklıkla gözlemlerim.
GENÇ PROSTATI: Gençlerde görülebilecek prostat hastalıkları
Gençlerde görülen prostat iltihabı: Prostatit
Geçenlerde muayenehaneme 32 yaşında bir hasta başvurdu. Şikâyetini sorduğumda, “Gençlerde prostat olmaz ama internette arama yaptım, şikâyetlerim aynen prostat hastalıklarındakine benziyor. Acaba prostat mı oldum?” diye durumunu anlattı. Gerçekte hasta idrar zorlanmasını kastetmekle beraber gençlerde, ileri yaştaki prostat büyümesinden çok farklı bir durum nedeniyle idrar zorlanması görülür. Prostatit! Enfeksiyon veya inflamasyon (ödem/iltihap) sonucu ağrı, idrar problemleri ve cinsellikle ilgili problemler doğuranbilir. Prostatit, özellikle 40 yaş altı erkeklerde en sık görülen prostat hastalığıdır.
Muayenehaneme hemen her gün idrar ve cinsel fonksiyon problemleriyle gelen 20-30’lu yaşlarda 1-2 erkek olur. Bunların büyük bir kısmında prostatit denen prostat bezi iltihabı teşhisi koyarım. Hastama prostat problemleri olduğunu açıkladığımda ilk etapta şaşkınlık yaşarlar. Hatta bazıları benim teşhisime şüphe ile yaklaşmıştır. Zira “gençlerde prostat olmaz” gibi bir inanış var toplumda. Aslında durum gerçekte hiç de öyle değil. Gençlerde de prostat ve prostat hastalıkları olur.
Prostat bir organdır ve anne karnından itibaren her erkekte bulunur. Ergenlik öncesi erkek çocuklarda prostat bezi fonksiyonuzdur ve 3-6g. kadar olup çok küçüktür. Ergenlikle beraber erkeklik hormonlarının artması, prostat bezini büyütür, prostat 20g. ağırlığa ulaşır ve meni kesesiyle beraber meni sıvısı salgılamaya başlar. Bu sıvı, sperm hücrelerini kadın üreme kanallarına doğru yol alırken korumak için üretilir. 40’lı yaşların ortasına kadar aynı büyüklükte kalan prostat sonrasında tekrar büyümeye başlar. Sevgili okurlarım, bu önemli bilgileri unutmayın diye size hatırlatmak istedim!
Tip 3 prostatit, en sık görülen şeklidir ve gençlerde görülür. Maalesef bu tipin hem tanısı hem de tedavisi zordur. Bu hastalar genelde idrar yolunda ve testislerinde hatta makata ve bacağa vuran ağrıyla doktora başvururlar. Başvuru anında sıklıkla idrar yakınmaları da olur.
Genç yaşlarda en sık görülen problem prostat bezi iltihabıdır. Bu yaşlarda iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve kanser çok çok nadir görülür. Gençlerde prostata bağlı hastalıklar görülebilir.
Prostatit olduğunuzu nasıl anlarsınız? Şikâyetler neler olabilir?
İdrar yolunda, bacağa, kalçaya, makata veya testislere vuran ağrı, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar yaparken yanma, boşalma sonrası yanma, erken boşalma ve psikolojik stres şikâyetlerinden bir veya birkaçı varsa prostatit olabilirsiniz! Dikkat!