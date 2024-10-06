MEB'in 4+4+4'ü Değiştirme Kararı Sonrası Bir Değişiklik de YÖK'ten: Üniversitelerde Sistem Tamamen Değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 eğitim sisteminde değişikliğe gitme planlaması sonrasında bir değişiklik de YÖK ve üniversitelerden geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda yapılan görüşmelere göre; Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor.

İşte detaylar…