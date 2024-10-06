MEB'in 4+4+4'ü Değiştirme Kararı Sonrası Bir Değişiklik de YÖK'ten: Üniversitelerde Sistem Tamamen Değişiyor
MEB'in 4+4+4'ü Değiştirme Kararı Sonrası Bir Değişiklik de YÖK'ten: Üniversitelerde Sistem Tamamen Değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 eğitim sisteminde değişikliğe gitme planlaması sonrasında bir değişiklik de YÖK ve üniversitelerden geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda yapılan görüşmelere göre; Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor.
İşte detaylar…
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Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması planlanıyor.
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Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı.
Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka hâline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu konuda farklı öneriler masaya yatırıldı.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı.
Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor.
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Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak.
Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.
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