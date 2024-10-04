MEB Yine Sistem Değiştiriyor: Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4’te Değişikliğe Gidiyor
MEB Yine Sistem Değiştiriyor: Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4’te Değişikliğe Gidiyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sistemine getirilmesi planlanan yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son kademesinin yeniden ele alınacağını söyledi.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu”, Ankara'da yapıldı.
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Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine yeni düzenlemelerin de getirileceğinin sinyalini verdi.
4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:
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