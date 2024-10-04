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MEB Yine Sistem Değiştiriyor: Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4’te Değişikliğe Gidiyor

MEB Yine Sistem Değiştiriyor: Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4’te Değişikliğe Gidiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.10.2024 - 15:20

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sistemine getirilmesi planlanan yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son kademesinin yeniden ele alınacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu”, Ankara'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu”, Ankara'da yapıldı.

Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine yeni düzenlemelerin de getirileceğinin sinyalini verdi.

Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine yeni düzenlemelerin de getirileceğinin sinyalini verdi.

4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

'Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen bir çok şey var. İleriye yönelik bir öngörü olarak bunu kabul edin. Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir papuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen bir çok şey var. İleriye yönelik bir öngörü olarak bunu kabul edin. Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir papuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek.”

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