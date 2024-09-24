İlk Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takvimi ile Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu
İlk Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takvimi ile Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu
Milyonlarca öğrencinin okula başlamasının ardından ara tatil ve şubat tatilinin ne zaman olduğu gündeme geldi. Yoğun ders ve sınav temposunun ardından dinlenecekleri günleri heyecanla bekleyen öğrenciler gibi veliler de program yapmak için tatil günlerini planlamaya başladı. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? Şubat tatili kaç gün sürecek?
İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2024 takvimi...
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2024-2025 Eğitim Öğretim yılında okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Öğrencileri 20 Haziran 2024 tarihine kadar başarılala ve bilgiyle dolu bir maraton bekliyor.
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