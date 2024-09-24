Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
İlk Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takvimi ile Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu

İlk Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 MEB Takvimi ile Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu

MEB Ara tatil okul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 11:51

Milyonlarca öğrencinin okula başlamasının ardından ara tatil ve şubat tatilinin ne zaman olduğu gündeme geldi. Yoğun ders ve sınav temposunun ardından dinlenecekleri günleri heyecanla bekleyen öğrenciler gibi veliler de program yapmak için tatil günlerini planlamaya başladı. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? Şubat tatili kaç gün sürecek? 

İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2024 takvimi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Öğrencileri 20 Haziran 2024 tarihine kadar başarılala ve bilgiyle dolu bir maraton bekliyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Öğrencileri 20 Haziran 2024 tarihine kadar başarılala ve bilgiyle dolu bir maraton bekliyor.

Elbette bu arada ara tatil tarihleri ve on beş tatil günleri merak konusu oluyor. Eğitim yılının tüm tatil günleri ise 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'nde yer alıyor. İşte, o tarihler 👇

Ara Tati Ne Zaman? Kaç Gün Sürecek?

Ara Tati Ne Zaman? Kaç Gün Sürecek?

Birinci dönemin ilk tatili olan ve eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili bu yıl 11 ila 15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Ara tatil hafta sonları da dahil 9 gün sürecek. 

Ara tatil kapsamında öğrenciler, 8 Kasım Cuma günü son derslerine girecekler ve ara tatil sonrası 18 Kasım Pazartesi günü yeniden okul sıralarında yerlerini alacaklar.

Peki, İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Peki, İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci ara tatil ise eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleşecek. Öğrencilerin bu kez de 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ara tatilleri 4 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. 

Mart ayındaki ara tatil de hafta sonları dahil 9 gün sürecek.

15 Tatil Ne Zaman? Yarıyıl Tatili Kaç Gün Sürecek?

15 Tatil Ne Zaman? Yarıyıl Tatili Kaç Gün Sürecek?
www.memurlar.net

Yarıyıl tatili ise tüm öğrencilerin heyecanla beklediği ve ilk dönem karnelerini aldıkları gün olacak. Sömestir tatili, 20 Ocak günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 günü sona erecek. 

17 Ocak Cuma günü birinci dönem karnelerini alacak olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 16 günlük yarıyıl tatili yapacaklar. 

İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB takvimine göre, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan okulların ilk dönemi 20 Ocak günü başlayan yarıyıl tatili ile son bulacak. 

3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem ise 20 Haziran 2025 tarihinde son bulacak ve öğrenciler için yaz tatili başlayacak. Henüz bir sonraki yılın eğitim-öğretim yılının ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin kaç gün süreceği ise belli değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın