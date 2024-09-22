Devlet Okullarındaki Temizlik Krizi Büyüyor: MEB'in Yeni Projesi; 5 Okula 1 Hizmetli!
Devlet Okullarındaki Temizlik Krizi Büyüyor: MEB'in Yeni Projesi; 5 Okula 1 Hizmetli!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/eg...
Devlet okullarındaki hizmetli eksiğinden kaynaklanan temizlik problemi adeta krize dönüştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak” demişti.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesinden konuya ilişkin ilginç bir haber geldi. Gazetenin haberine göre; 1 hizmetli 5 okulda görev alacak!
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okullarda temizlik problemi baş gösterdi. Veliler, ellerinde bez, kova ve süpürgelerle sınıflarda dönüşümlü olarak temizlik yapmaya başladı. Okul yönetimleri, hizmetli istihdam etmek için velilerden maddi destek talebinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Tartışmalar alevlenince Millî Eğitim Bakanlığı 30 bin hizmetli alınacağını duyurdu. Kadrolu çalışan istihdamına sıcak bakmayan bakanlık, okullardaki ihtiyacı ‘hizmet alımı’ yöntemiyle karşılamayı düşünüyor.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Millî Eğitim Bakanlığı, temizlik problemini ortadan kaldırmak için gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanacak bir model üzerinde çalışıyor.
MEB’in üzerinde çalıştığı yeni sistem, taşeron çalışma değil ‘hizmet alımı’ modeli olacak. Bakanlık, bazı okullarda sadece dört beş sınıf olduğunu her okula bir hizmetli almanın kamu israfı olacağını düşünüyor.
Sınıfları çok az olan okullarda çalışanlar, bir saat içinde temizliğini bitirdikten sonra başka iş yapmadıklarını ifade ediyor. Yeni modelde bir çalışanın üç - beş okulu temizleyecek şekilde planlama yapılacağı öğrenildi. Taslak çalışma üzerinde istişareler sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın