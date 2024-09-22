Devlet Okullarındaki Temizlik Krizi Büyüyor: MEB'in Yeni Projesi; 5 Okula 1 Hizmetli!

Devlet okullarındaki hizmetli eksiğinden kaynaklanan temizlik problemi adeta krize dönüştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak” demişti.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesinden konuya ilişkin ilginç bir haber geldi. Gazetenin haberine göre; 1 hizmetli 5 okulda görev alacak!

İşte detaylar…