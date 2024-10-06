Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yalı Çapkını'nda Ölmüş Kocasının Kardeşiyle İlişki Yaşayan Rolüne: "Ahlaksız!"
Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yalı Çapkını'nda Ölmüş Kocasının Kardeşiyle İlişki Yaşayan Rolüne: "Ahlaksız!"
Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu dizide hayat verdiği ölmüş kocasının kardeşi ile ilişki yaşayan ve kayınbabasına yürüyen İfakat için 'Ahlaksız!' dedi.
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Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu, zaman zaman dizi açıklamalarıyla gündeme geliyor.
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Dizide canlandırdığı İfakat karakterini gerçek hayatta onaylamadığını daha önce de belirten Santırcıoğlu, yeni bir açıklaması ile dikkat çekti.
Daha önce "Ben bir metresi de oynadım. Onu da sevdim!" diyen Santırcıoğlu'na Yalı Çapkını'ndaki rolü soruldu.
Dizide eşi vefat etmiş dul bir kadına hayat veren Santırcıoğlu, kocasının kardeşi ile ilişki yaşıyor. Yetmiyor, kayınbabasına da yürüyordu.
Bu çarpık ilişkilerin yanı sıra İfakat, oldukça baskın bir karakter. Ailede ve konakta işlerin sorumluluğu hep onda.
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Santırcıoğlu, İfakat sorulunca övmeden duramadı ama sonuna da "Ahlaksız!" diye ekledi.
İşte oyuncunun o paylaşımı:
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