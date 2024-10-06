Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yalı Çapkını'nda Ölmüş Kocasının Kardeşiyle İlişki Yaşayan Rolüne: "Ahlaksız!"

Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu dizide hayat verdiği ölmüş kocasının kardeşi ile ilişki yaşayan ve kayınbabasına yürüyen İfakat için 'Ahlaksız!' dedi.