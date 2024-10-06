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Yaprak Dökümü'yle İlgili Skandal: Dayak Sahnesinde Oyuncuyu Gerçekten Dövmüş!

Yaprak Dökümü'yle İlgili Skandal: Dayak Sahnesinde Oyuncuyu Gerçekten Dövmüş!

Yaprak Dökümü
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 15:49

Yaprak Dökümü'nün ilk yayınlandığı yıllarda Beyaz Show'a katılan oyunculardan diziyle ilgili gelen skandal itiraf herkesi şok etmişti. Yeniden gündem olan o anlarda oyuncular dayak sahnesinde gerçekten dayak yediklerini söylemişlerdi.

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2005 yılında ekranlara gelmeye başlayan Yaprak Dökümü dizisi Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularla efsane olmuştu.

2005 yılında ekranlara gelmeye başlayan Yaprak Dökümü dizisi Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularla efsane olmuştu.

2010 yılında ekranlara veda etmesine rağmen unutulmaz diziler arasına girdi. Hala aramızda dönüp dolaşıp dizinin tekrarını izleyenler var.

2010 yılında ekranlara veda etmesine rağmen unutulmaz diziler arasına girdi. Hala aramızda dönüp dolaşıp dizinin tekrarını izleyenler var.

Yıllar sonra, dizinin oyuncularının bir dönem katıldığı ve o zamanlar Beyaz Show'da ortaya çıkan bir gerçek gündem oldu.

Yıllar sonra, dizinin oyuncularının bir dönem katıldığı ve o zamanlar Beyaz Show'da ortaya çıkan bir gerçek gündem oldu.

Beyazıt Öztürk'ün programında konuklarına sorduğu "En unutamadığınız sahne hangisi?" sorusuna, dizide Oğuz karakterini canlandıran Tolga Karel'den beklenmedik bir yanıt gelmişti.

Beyazıt Öztürk'ün programında konuklarına sorduğu "En unutamadığınız sahne hangisi?" sorusuna, dizide Oğuz karakterini canlandıran Tolga Karel'den beklenmedik bir yanıt gelmişti.

Karel, Yaprak Dökümü'nün 55. bölümünde Oğuz'un Ferhunde'yi dövdüğü sahneyi asla unutamadığını belirtmişti.

Karel, Yaprak Dökümü'nün 55. bölümünde Oğuz'un Ferhunde'yi dövdüğü sahneyi asla unutamadığını belirtmişti.
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Ancak bu itirafta şaşırtıcı olan, Karel'in bu sahnede Ferhunde karakterini canlandıran Deniz Çakır'ı gerçekten dövdüğünü söylemesiydi.

Ancak bu itirafta şaşırtıcı olan, Karel'in bu sahnede Ferhunde karakterini canlandıran Deniz Çakır'ı gerçekten dövdüğünü söylemesiydi.

Çakır, "Kameraya kafamı gerçekten geçirmiştin. Kafam yarılmıştı" diye belirtirken Karel de onu doğrulamış.

Çakır, "Kameraya kafamı gerçekten geçirmiştin. Kafam yarılmıştı" diye belirtirken Karel de onu doğrulamış.

"Yönetmen 'Dövsene Tolga' diyor, 'Vur' diyor. Bir gün kavga dövüş yaptım. Yönetmen 'Vur' diyor yapacak bir şey yok."

"Yönetmen 'Dövsene Tolga' diyor, 'Vur' diyor. Bir gün kavga dövüş yaptım. Yönetmen 'Vur' diyor yapacak bir şey yok."

İşte o anlar:

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