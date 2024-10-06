20 Yıl Sonra Yan Yana: Çemberimde Gül Oya'nın Anne Kızı Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Kavuşması

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan unutulmaz dizi Çemberimde Gül Oya'da anne-kıza hayat veren Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Altın Portakal'da buluştu. İkiliyi yan yana görmek biz sevenlerini uzaklara daldırdı.