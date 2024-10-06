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20 Yıl Sonra Yan Yana: Çemberimde Gül Oya'nın Anne Kızı Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Kavuşması

20 Yıl Sonra Yan Yana: Çemberimde Gül Oya'nın Anne Kızı Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Kavuşması

Altın Portakal
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 11:57

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan unutulmaz dizi Çemberimde Gül Oya'da anne-kıza hayat veren Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Altın Portakal'da buluştu. İkiliyi yan yana görmek biz sevenlerini uzaklara daldırdı.

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Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleşti. Tören sırasında, eski dostlarla yeniden buluşmanın sevinci yaşandı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleşti. Tören sırasında, eski dostlarla yeniden buluşmanın sevinci yaşandı.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'dü. Büyüküstün, Şerif Sezer ve Işıl Yücesoy gibi değerli isimlere sıcak bir kucaklama ile hasret giderdi.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'dü. Büyüküstün, Şerif Sezer ve Işıl Yücesoy gibi değerli isimlere sıcak bir kucaklama ile hasret giderdi.

Onur Ödülü'nü sunmak üzere sahneye çıkan Tuba Büyüküstün, ödülü alacak olan Işıl Yücesoy'a uzun uzun sarıldı.

Onur Ödülü'nü sunmak üzere sahneye çıkan Tuba Büyüküstün, ödülü alacak olan Işıl Yücesoy'a uzun uzun sarıldı.

Ödülünü Büyüküstün'ün elinden alan Yücesoy, Büyüküstün ile olan ilk tanışmasını anlattı. Yücesoy, "Bu harika geceye tanıklık etmek ne kadar büyük bir zevk ve heyecan, bunu size anlatamam. Bu onurlu ve saygın ödülü bana sunan jüri üyelerine, bu işi inatla 'ben yaparım' diyerek hayata geçiren herkese teşekkür ederim. Aslında, bu salonda bulunan ve bulunmayan, 55 yıldır yanımda olan herkese minnettarım" dedi.

Ödülünü Büyüküstün'ün elinden alan Yücesoy, Büyüküstün ile olan ilk tanışmasını anlattı. Yücesoy, "Bu harika geceye tanıklık etmek ne kadar büyük bir zevk ve heyecan, bunu size anlatamam. Bu onurlu ve saygın ödülü bana sunan jüri üyelerine, bu işi inatla 'ben yaparım' diyerek hayata geçiren herkese teşekkür ederim. Aslında, bu salonda bulunan ve bulunmayan, 55 yıldır yanımda olan herkese minnettarım" dedi.

Büyüküstün, 20 yıl sonra Çemberimde Gül Oya dizisinde annesini oynayan Şerif Sezer ile de yan yana görüldü.

Büyüküstün, 20 yıl sonra Çemberimde Gül Oya dizisinde annesini oynayan Şerif Sezer ile de yan yana görüldü.
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Şimdilerde Yalı Çapkını'nda Hattuç'u oynayan Sezer ile Büyüküstün bizleri eskilere götürdü. Yıllar geçiyor ancak onların diziler aracılığıyla bizlere hissettirdikleri geçmiyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nda Hattuç'u oynayan Sezer ile Büyüküstün bizleri eskilere götürdü. Yıllar geçiyor ancak onların diziler aracılığıyla bizlere hissettirdikleri geçmiyor.

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