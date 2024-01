Kızıl Goncalar’ı da mı Tartışacaktık?

Her zaman dünyanın en özgür ülkesinde yaşadığımızı düşünürüm. Nedenini hemen söyleyeyim: Burada herkes her konuda konuşabilir, her konuyu konuşabilir. Mesela birileri çıkıp bir teröristi savunabiliyor, biri bir hırsızın masumiyetini konuşabiliyor, biri bir katili makul karşılayabiliyor ya da biri bir sapıklığı meşrulaştırabiliyor. Türkiye o kadar acayip bir yer ki herkesin farklı bir algoritması var. Herkesin farklı bir X faktörü.