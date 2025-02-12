Reklam Kurulu’ndan Adidas’a ‘Domuz Derisi’ Cezası: Türkiye’de de Satılan Modelde Domuz Derisi Kullanılmış
Reklam Kurulu’ndan Adidas’a ‘Domuz Derisi’ Cezası: Türkiye’de de Satılan Modelde Domuz Derisi Kullanılmış
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, dünyanın en büyük ayakkabı firmalarından Adidas’a Türkiye’de de satışını yaptığı bir ayakkabı modelinde domuz derisi kullanıldığı ve bu durumun açıklama ile alıcılara iletilmediği gerekçesiyle ceza yazdı.
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Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığı tespit edildi.
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Şirketin Türkiye’deki satış sayfasında yer verilen ürün açıklamasında ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ürün içeriğinde domuz derisinden bahsetmediği belirlendi.
Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dinî hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde bu hususun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği de belirtildi.
Reklam Kurulu, ürünün detaylı içeriği ile ilgili bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı ürün bilgisi istedi.
Kurul da şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini değerlendirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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