Kişilik Testi: Türk Kahvesi mi Dünya Kahveleri mi?
Kişilik Testi: Türk Kahvesi mi Dünya Kahveleri mi?
Kişilik testi: Türk kahvesi mi dünya kahveleri mi?
Haydiiii teste!
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Mevcut düzeni seven ve sahip olduğun şeylerden vazgeçemeyen birisin. Değişiklik hoşlanmıyorsun çünkü hayatındaki çoğu şeyle derin bağlar kuruyorsun.
Öğrenmeye ve yeniliklere açık birisin. Sıradan şeylerden ve hayatının tek düze ilerlemesinden sıkılıyorsun. Bu nedenle de farklı şeyler arıyorsun.
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