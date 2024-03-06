Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?
Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?
Bazen insanlardan kendimizi korumak ister ve savunma moduna geçeriz. Bu tek bir bakışımızla da olabilir, sözlerimizle de... Böylece insanları anında susturabiliriz. Peki senin susturucu özelliğin ne?
Hazırsan hemen teste geçelim.
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini daha çok yansıtıyor?
4. İnsanlar üzerinde etki yarattığını düşünüyor musun?
5. Bir sabah uyandığında karakterinin değişme fırsatı olsaydı neyi değiştirirdin?
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6. Aşk hayatında en kötü karakteristik özelliğin nedir?
7. Çevrendeki insanların en çok neyiyle dalga geçiyorsun?
8. Dilediğin çağda yaşamayı seçme fırsatın olsaydı hangisini seçerdin?
9. İnsanlara sık sık tavsiye verir misin?
10. Son olarak sence insanlar senin hakkında çok sık dedikodu yapıyor mu?
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Dik Bakışlarınla Herkesi Bir Adım Geriye İtiyorsun!
Akıllıca Konuşmaların Seni Üste Çıkarıyor!
Hayatına Kimseyi Kolay Kolay Almıyorsun!
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