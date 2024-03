Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?

İşte dik bakışlar diye buna deriz! Verdiğin cevaplara göre sen dik başlı, inatçı ve hayatına kimsenin burnunu sokmasını istemeyen birisin. Her ne olursa olsun kimsenin seni eleştirmesine izin vermiyor, canın bir şeyi yapmak istediğinde birinin seni vazgeçirmesini engelliyorsun. Bu yüzden insanlar seninle konuşurken oldukça temkinli yaklaşıyorlar. Zira senin her an ne tepki vereceğini kestiremiyorlar. Sana karşı yapılan yanlış bir harekette ya da dile getirilen ters bir sözde bakışlarını onların üzerine dikiyor ve adeta kaçışmalarına sebep oluyorsun. İşte biz susturucu özellik diye buna deriz. Kendini başkalarının kötü enerjilerinden korumak için bundan daha güzel bir yol olabilir mi?