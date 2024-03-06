Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?

Geldi bizim hitabet ustası! Verdiğin cevaplara bakılırsa sen iyi bir konuşmacı ve iyi bir anlatıcısın. Etrafındaki insanlara söylediğin sözler çok büyük bir etki yaratıyor. Görünen o ki başkalarına tavsiye vermekten de aşırı bir zevk alıyorsun. Çünkü iyi bir dinleyici olduğun için de başkalarının duygularını ve mantığını anlamakta üstüne yok. Ama senin bu akıllıca konuşmaların başka bir işe daha yarıyor. Başkalarına anlattığın her şey aynı zamanda senin kalkanın olmuş durumda. İnsanlar senin bilginden ötürü sana karşı gereksiz ve boş konuşmaktan kaçınıyorlar. Çünkü hatalı bir şey söylediğinde senin düzelteceğinden o kadar eminler ki sana bir söz etmeye çok yeltenemiyorlar. Bu da insanları susturucu bir özelliktir desek yalan olmaz. Senin de kendini savunma şeklin işte bu!