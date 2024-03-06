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Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?

Kişilik Testi: Senin Susturucu Özelliğin Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 14:17

Bazen insanlardan kendimizi korumak ister ve savunma moduna geçeriz. Bu tek bir bakışımızla da olabilir, sözlerimizle de... Böylece insanları anında susturabiliriz. Peki senin susturucu özelliğin ne?

Hazırsan hemen teste geçelim.

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini daha çok yansıtıyor?

4. İnsanlar üzerinde etki yarattığını düşünüyor musun?

5. Bir sabah uyandığında karakterinin değişme fırsatı olsaydı neyi değiştirirdin?

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6. Aşk hayatında en kötü karakteristik özelliğin nedir?

7. Çevrendeki insanların en çok neyiyle dalga geçiyorsun?

8. Dilediğin çağda yaşamayı seçme fırsatın olsaydı hangisini seçerdin?

9. İnsanlara sık sık tavsiye verir misin?

10. Son olarak sence insanlar senin hakkında çok sık dedikodu yapıyor mu?

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Dik Bakışlarınla Herkesi Bir Adım Geriye İtiyorsun!

İşte dik bakışlar diye buna deriz! Verdiğin cevaplara göre sen dik başlı, inatçı ve hayatına kimsenin burnunu sokmasını istemeyen birisin. Her ne olursa olsun kimsenin seni eleştirmesine izin vermiyor, canın bir şeyi yapmak istediğinde birinin seni vazgeçirmesini engelliyorsun. Bu yüzden insanlar seninle konuşurken oldukça temkinli yaklaşıyorlar. Zira senin her an ne tepki vereceğini kestiremiyorlar. Sana karşı yapılan yanlış bir harekette ya da dile getirilen ters bir sözde bakışlarını onların üzerine dikiyor ve adeta kaçışmalarına sebep oluyorsun. İşte biz susturucu özellik diye buna deriz. Kendini başkalarının kötü enerjilerinden korumak için bundan daha güzel bir yol olabilir mi?

Akıllıca Konuşmaların Seni Üste Çıkarıyor!

Geldi bizim hitabet ustası! Verdiğin cevaplara bakılırsa sen iyi bir konuşmacı ve iyi bir anlatıcısın. Etrafındaki insanlara söylediğin sözler çok büyük bir etki yaratıyor. Görünen o ki başkalarına tavsiye vermekten de aşırı bir zevk alıyorsun. Çünkü iyi bir dinleyici olduğun için de başkalarının duygularını ve mantığını anlamakta üstüne yok. Ama senin bu akıllıca konuşmaların başka bir işe daha yarıyor. Başkalarına anlattığın her şey aynı zamanda senin kalkanın olmuş durumda. İnsanlar senin bilginden ötürü sana karşı gereksiz ve boş konuşmaktan kaçınıyorlar. Çünkü hatalı bir şey söylediğinde senin düzelteceğinden o kadar eminler ki sana bir söz etmeye çok yeltenemiyorlar. Bu da insanları susturucu bir özelliktir desek yalan olmaz. Senin de kendini savunma şeklin işte bu!

Hayatına Kimseyi Kolay Kolay Almıyorsun!

Evet, işte geldik sana! Sen kendi halinde vakit geçirmeyi seven, yalnızlığı kafasına çok takmayan, tek başınayken de eğlenebilecek bir insansın. Hayatını kaliteli ve hoş bir şekilde yaşamak için başka insanlara ihtiyaç duymuyorsun. Sosyalleşmeyi seviyorsun ancak insanların sana daha fazla yakınlaşmasına gerek duymuyorsun. Zira geçmişte hayatına aldığın insanlarla çok fazla problem yaşamışsın. İnsanlar senin hayatına burunlarını çok sokmuş ve gittikçe onların istedikleri gibi yaşamaya başlamışsın. Tabii bu durum birden canına tak etmiş. Şimdilerde hayatına arkadaş, dost ya da sevgili olarak girmek isteyen olsa da hepsine rest çekiyorsun desek yeridir. Zira biliyorsun ki sana yakınlaştıkları an seni değiştirmeye çalışacaklar... Ne diyelim zor bir mesele ama sen şimdilik kendi halinde takılmaya devam et. İnsanların senin hayatına dahil olamadıkları için seni darlamasına da izin verme.

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