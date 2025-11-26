onedio
Kış Geldi! Bebeğinizin Cildini Soğuk Havalardan Korumak İçin Öneriler

Erkan Tuna Budak
26.11.2025 - 15:01

Kış aylarına resmi olarak girdik ve elbette bebişleri de bu soğuk havaların etkilerinden korumamız lazım. Bebeğinizin cildini soğuk havalardan en az bir bebek kadar nazik bir şekilde nasıl koruyabilirsiniz?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Mustela Cold Cream İçeren Besleyici Stick 9,2 gr

Hassasiyet belirtisi gösteren bebeğinizin cildini soğuklara karşı %98 doğal kökenli içeriklere sahip olan Mustela stick ile koruyabilirsiniz. Uzun süreli nemlendirme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Cold Cream shea yağı ile formüle edildiği için bebeğinizin cildine güvenle uygulayabilirsiniz.

Bioderma Atoderm Krem Ultra 500 ml

Soğuk havalarda bebeklerin cilt ihtiyaçları ister istemez artıyor. En basitinden bebeğinizin cilt yüzeyinde yaşanan nem kaybı, kuruluk hissi yaratıyor. Bunun önüne geçebilmek için Bioderma Atoderm Krem tam da bebeğinizin ihtiyacı olan bir ürün. Cildi beslemeye, kuruluk hissine karşı korumaya ve nemlendirmeye yardımcı olur.

Aveeno Baby Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Losyon 150 ml

Kuruluk hissi yaşayan bebişlerin günlük olarak ciltlerinin nemlendirilmeye ihtiyacı oluyor. Aveeno'nun günlük kullanılabilen losyonu ile bebek cildinin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayabilirsiniz.

Babyton Cold Lotion 100 ml

Havaların soğuması demek, cildin kuruluk hissi yaşaması demek. Babyton Cold Lotion bu noktada yardımınıza koşuyor. Cildi güçlendirmeye ve nem sağlamaya yardımcı oluyor. Organik tarımdan elde edilen bileşenler olduğu için bebeklerin cildinde güvenle kullanılabilir.

b-skincare Cold Sense Stick 15 gr

Cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olan b-skincare Cold Sense Stick, shea yağı ile cildi beslemeye yardımcı oluyor. Soğuğun etkilerine de karşı cildin daha güçlü olmasına destek oluyor.

Mamaaura Baby Cleansing Milk 200 ml

Bebek temizleme sütünün yenilebilir olduğunu düşünür müydünüz? Olur da bebeğinizin yüzünü temizleme sütü ile temizlerseniz ve bebek bu ürünü yutarsa hiç korkmanıza gerek yok. Hassasiyet belirtileri gösteren bebek ciltlerinde güvenle kullanılabilir.

CARINE Bebek Yıkama Jeli 400 ml

Papatya özü ve aloe vera içeren CARINE bebek yıkama jeli ile bebeğin cildi nazikçe temizlenir. Temizlenince hem nemli kalmasına hem de cildin beslenmesine yardımcı oluyor.

Babe Pediatrik Nemlendirici Vücut Sütü 500 ml

Vücut sütü ile bebeğinizin cildinin ihtiyaç duyduğu nemi, ona geri kazandırabilirsiniz. Özellikle banyodan sonra kullanıldığında etkisi daha uzun süreli oluyor.

Dermoskin BabyCare Prebiyotik ve Postbiyotik Yüz Kremi 50 ml

Yetişkinlerin cildi soğuk havalarda hemen kuruluk hissi gösterirken bebekler ne yapsın? İş bize düşüyor ve bebeğin cildinin ihtiyaç duyduğu nemi ve bakımı Dermoskin'in yüz kremi ile sağlıyoruz!

Nivea Baby Nemlendirici Losyon 200 ml

Kimse bebeğinin bu kadar soğuk havalarda cildinin kuruluk hissi yaşamasını istemez. Nivea'nın bebekler için özel geliştirdiği nemlendirici losyonu ile bebeğin ihtiyaç duyduğu nemi geri kazandırabilirsiniz. Hem bakım sağlıyor hem de cildi besliyor.

