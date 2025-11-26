Kış Geldi! Bebeğinizin Cildini Soğuk Havalardan Korumak İçin Öneriler
Kış aylarına resmi olarak girdik ve elbette bebişleri de bu soğuk havaların etkilerinden korumamız lazım. Bebeğinizin cildini soğuk havalardan en az bir bebek kadar nazik bir şekilde nasıl koruyabilirsiniz?
Mustela Cold Cream İçeren Besleyici Stick 9,2 gr
Bioderma Atoderm Krem Ultra 500 ml
Aveeno Baby Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Losyon 150 ml
Babyton Cold Lotion 100 ml
b-skincare Cold Sense Stick 15 gr
Mamaaura Baby Cleansing Milk 200 ml
CARINE Bebek Yıkama Jeli 400 ml
Babe Pediatrik Nemlendirici Vücut Sütü 500 ml
Dermoskin BabyCare Prebiyotik ve Postbiyotik Yüz Kremi 50 ml
Nivea Baby Nemlendirici Losyon 200 ml
