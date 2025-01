Kendini Test Et Sen Hangisisin?

Yazara göre bu kullanabileceğiniz en etkili içsel konuşma ve ne yazık ki ülkemizde en az tercih edileni. Bu seviyede beynimize, “geçmişte sana yüklediğim bütün o kötü programları unut gitsin. İşte sana yeni program. Hadi, çalışmaya başlıyoruz!” diyoruz.

Ben programlıyım

Ben hep kazanırım

Ben çok sağlıklıyım

Kendimi seviyor ve kendime güveniyorum

Seçtiğim hayatı yaşıyorum

Ben doğruyu seçerim

Bu örnekleri fazlaca tuttum ki bu aşamayı iyice içselleştirelim ve şimdiden hepsi işe yaramaya başlasın. İşe yarar mı bilmem ama olumsuz düşünmektense olumlu düşünmek çok daha karlı ve mantıklı geldi bana. İş ki söylediğimize gerçekten inanalım.

Dördüncü seviye bana birincinin tam tersi gibi geldi. Yani zavallı yapamamların yerine cesur, kararlı yaparımlar. Aman gözünüzü seveyim altı boş yaparımlardan, deli cesaretlerinden uzak duralım. Önce emek, çaba, gayret… Sonra mağlup olup daha beter olma. Gayretinle, emeğinle yaparsın inşallah.

Son olarak 5. düzey içe dönük konuşma,

Bu seviyedeki içe dönük konuşmanın geçmişi antik dinler kadar eski. Konuşmanın bu seviyesi, ruhun öte alemlerle birlikteliği, dünyasal tüm şeyleri aşan, varlığımıza anlam veren şeylerden bahseder. Birçok insanın aklının almayacağı, isteklerini ve gücünü erişemeyeceği bir şeyde aramayı seçen bir üslup ve bakış açısı.

Ben evrenle birim ve evren benimle bir

Onun bir parçasıyım

İlahi güzelliğin parlayan bir kıvılcımıyım.

Gibi cümleler kitapta yazılan örnekler.

Bizim dinimizdeki karşılığı ise bence Yaradan’a güvenmek ve her daim O’na sığınmak.

Şimdi kendini test et bakalım şu sıra sen hangi seviyedesin? Ve benim için kendine şu soruyu sor;

Düşüncelerinden oluşan bir apartman dairesinde oturmak ister miydin?

Tabii yukarıda dediğim gibi nefis mertebeleri misali hayat boyu hep aynı seviyede kalmıyoruz. İnişli çıkışlı bir yolculuk bizimkisi tıpkı kalp atımı gibi. Zaten yaşamak, büyümek, olgunlaşmak bu olsa gerek değil mi? Öbür türlüsü düz bir çizgi olur, bu da malum kalbin ve aslında hayatın durması demektir. Yeri gelecek herhangi bir görevde başarısız olacak, özgüvenimiz zedelenecek ve belki 2. seviyeye ineceğiz, çok yorulacak, hastalanacak, belki bir yakınımızı ya da sevdiğimiz işimizi kaybederek yas sürecinde 1. seviyeye düşeceğiz. “We need to talk about Kelvin” filmindeki kadar olmasa da ömür törpüsü bir çocuğumuz olacak yine motivasyonumuz düşecek. (Bu arada halinize şükretmek için bu filmi mutlaka izleyin derim)