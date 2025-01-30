Kendini Test Et Sen Hangisisin?

Şu sıra bir motivasyonsuzluk bir düşmüşlük hali…

Şu yazıya bile elim gitmedi haftalardır. Malum, insan stabil değil. Dönem dönem çoğumuz dibe vurup sonra küllerinden doğuveriyor. 2 gün evvel yatakta öyle boş boş tavana bakarken aklıma rafımdaki bir motivasyon kitabı geldi. Ki yıllardır yoğun koşturmacadan bu duyguları deneyimleyecek vakti bile bulamıyordum. Şuna aydım ki insana öncelikle rahat batıyor, işleyen demir ışıldıyormuş. Kitabı okumadan evvel kendimce böyle bir ders çıkardım. Kitaba gelirsek, ismi İçe Dönük Konuşma Sanatı. Bu tarz kişisel gelişim kitaplarını esasen pek sevmem. Çünkü her sabaha büyük manifestlerle, pozitiflikle başlamayı salık veren kişisel gelişimcilere ve popüler kültüre inat Chamfort’un şu sözü gelir benim aklıma;

“İnsan her sabah koca bir kurbağayı çiğ çiğ yutmalı, böylece günün geri kalanında daha iğrenç bir şey yaşayamayacağından emin olmalıdır.”

Tabii teşbihte hata olmaz ve biraz mübalağalı bir cümle lakin bu düşünce beni yer yer daha çok hayatta tutar. Ama bahsettiğim bu kitabı ısrarla bir dostum okumamı söylemiş ve hatta kendisi kütüphanesinden bana hediye etmişti. Malum şu sıra dipte olunca isteksizce elime aldım. Bir de baktım kitap beni içine almış.

Arka kapak yazısından bir cümle tüm cazibesiyle “beni oku” diyordu.