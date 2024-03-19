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Kendini Geliştirmek İsteyenler İçin Mutfağın Farklı Uzmanlık Alanlarına Özel 10 Yemek Kitabı Önerisi Yapıyoruz

etiket Kendini Geliştirmek İsteyenler İçin Mutfağın Farklı Uzmanlık Alanlarına Özel 10 Yemek Kitabı Önerisi Yapıyoruz

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 19:01

Yemeğe ilgisi olanların faydalanabileceği birçok kitap var. Ünlü şeflerin kendi kitaplarından yemeklerin tarihine kadar ilginizi çekebilecek kitaplar bu içerikte! Gelin bu kitaplar neymiş bakalım...

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1. Mutfak Sırları

1. Mutfak Sırları

Ünlü şef Anthony Bourdain'in yazdığı kitap her mutfak tutkununun elinin altında olması gereken bir eser. Şefken her şeyi yapan Bourdain, bu kitapta bunları en eğlenceli dille anlatıyor. Gastronomiye biraz bile ilginiz varsa bu kitaba hemen kütüphanenizde yer açın!

2. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi

2. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi

Mutfakla ilgiliyseniz sadece yemek yapıp geçmek sizi kesmiyor olabilir. O zaman bu kitabı okuyarak yiyeceklerin tarihiyle alakalı daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Kitap 4 ana bölümden ve 35 başlıktan oluşuyor. Gastronomide ne varsa bu kitabın içinde!

3. Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler

3. Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler

Mutfak sanatlarının en eski sanatlardan olduğunu söyleyen kitap, yemek ve sofra zevkiyle ilgili her şeyi açıklığa kavuşturuyor. Baş ucu kitaplarından biri kabul edilen Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler, gastronominin teorisine yönelik önemli bir eser. Mutfağa ilgisi olanlar için temel eserlerden olacak kitabı tek sefer okumak yetmeyebilir. 📚

4. Apiko - Balık Tarihleri El Kitabı

4. Apiko - Balık Tarihleri El Kitabı

Deniz ürünleriyle ilgili yazılmış en iyi eserlerden biri olan Apiko, aslında bir tarif kitabı. Ama bu kitap, tarif kitabının ötesinde bir eser. Deniz ürünleri ve balıkları size çok daha iyi öğretecek ve onlarla mutfakta neler yapabileceğinizi anlatan eser özellikle deniz ürünleri meraklıları için önemli eser.

5. Tarih Boyunca Yemek Kültürü

5. Tarih Boyunca Yemek Kültürü

'Tarifleri bilmek yetmez, ben yemek tarihini de öğrenmek istiyorum' diyenlerdenseniz bu kitabı mutlaka okumanız gerek. Yemek yemenin kendi başına bir kültür olduğunu söyleyen kitap, yemek kültürünün nasıl geliştiğini ve nereden nereye geldiği apaçık gösteriyor. Yemek meraklısı herkesin şu an yaptığı tariflerin nerelerden geldiğini görmesi gerek!

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6. Yemek Pişirmenin Temelleri

6. Yemek Pişirmenin Temelleri

Yemek pişirmek için elinizin altında olması gereken kitap mutfakla ilgili bilmeniz gerekenleri içeren çok detaylı bir rehber. Özellikle yeni başlayanların hep yanında olması gereken kitap sayesinde belki de hiç ortaya çıkmamış yemek becerilerinizi keşfedeceksiniz. En basit anlatımla yazılan kitap ile gelenekselden popüler yemeklere kadar her yemeği yapmanız mümkün.

7. Gilmore Girls: Resmi Yemek Kitabı

7. Gilmore Girls: Resmi Yemek Kitabı

Dizi severler için birçok resmi yemek kitabı çıkıyor. Gilmore Girls hayranlarının bayılacağı bu kitaptaki tariflerle mest olmamak elde değil. İzlediğiniz dizide gördüğünüz, 'ah şimdi olsa da yesek' dediğiniz her tarifi bu kitap sayesinde kendiniz evde yapabilecek ve ne kadar lezzetli olduğuna kendiniz bakabileceksiniz.

8. Selçuklu Mutfağı

8. Selçuklu Mutfağı

Zengin mutfaklardan biri olan Selçuklu Mutfağı hakkında bir kitap olan Selçuklu Mutfağı'nı okuyunca Selçukluların mutfak kültürleri hakkında detaylı bilgi sahip olacaksınız. Türk ve Osmanlı mutfaklarının temeli olan Selçuklu mutfağı ile ilgili birçok tarife yer veren kitap, meraklısı için önemli bir eser.

9. Tuz Yağ Asit Isı - İyi Yemek Pişirmenin İncelikleri

9. Tuz Yağ Asit Isı - İyi Yemek Pişirmenin İncelikleri

İyi bir aşçı olmak isteyen herkesin okuması önerilen kitap sayesinde her yerde, her zaman, her malzemeyle yemek pişirebileceksiniz. Nasıl yemek pişirilmesi gerektiğini en basit şekilde anlatan kitap temelde yemeğin dört kelimelik bir temeli olduğunu iddia ediyor. Tuz, yağ, asit ve ısı ile yemek pişirmeyi özetleyen kitap mutlaka okunması gereken bir eser.

10. Mutfak & Kültür - İnsanın Beslenme Tarihi

10. Mutfak & Kültür - İnsanın Beslenme Tarihi

Mutfağın kültürle ilişkisini inceleyen kitapta aradığınız birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Yemeklerin bize insanlığın tarihini anlattığını söyleyen kitapta merak ettiğiniz her şey var. Mesela neden bazı toplumlarda yasaklanan bir yiyeceğin diğerlerinde normal hatta kutlama yemeği gibi görüldüğü bu kitabı okuduğunuzda anlaşılır olacak.

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