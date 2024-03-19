Kendini Geliştirmek İsteyenler İçin Mutfağın Farklı Uzmanlık Alanlarına Özel 10 Yemek Kitabı Önerisi Yapıyoruz
Kendini Geliştirmek İsteyenler İçin Mutfağın Farklı Uzmanlık Alanlarına Özel 10 Yemek Kitabı Önerisi Yapıyoruz
Yemeğe ilgisi olanların faydalanabileceği birçok kitap var. Ünlü şeflerin kendi kitaplarından yemeklerin tarihine kadar ilginizi çekebilecek kitaplar bu içerikte! Gelin bu kitaplar neymiş bakalım...
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1. Mutfak Sırları
2. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi
3. Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler
4. Apiko - Balık Tarihleri El Kitabı
5. Tarih Boyunca Yemek Kültürü
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6. Yemek Pişirmenin Temelleri
7. Gilmore Girls: Resmi Yemek Kitabı
8. Selçuklu Mutfağı
9. Tuz Yağ Asit Isı - İyi Yemek Pişirmenin İncelikleri
10. Mutfak & Kültür - İnsanın Beslenme Tarihi
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