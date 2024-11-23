onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kahvaltı Tercihlerine Göre Senin Gizli Süper Gücün Ne?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Kahvaltı Tercihlerine Göre Senin Gizli Süper Gücün Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 19:01

Sen bize kahvaltıda sevdiklerini ve tercihlerini söyle, biz de herkesten sakladığın o süper gücünü söyleyelim. E hazırsan hadi seç bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle yumurtanı seçer misin?

2. Peki kahvaltıdaki içeceğin ne?

3. Kahvaltı için ekmek tercihin ne olur?

4. Kahvaltıyı kaç gibi yapıyorsun genelde?

5. Zeytinde tercihin hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sabah kahvaltısında ne kadar protein almayı tercih edersin?

7. Tamam peynirini de seç bakalım!

8. Son olarak bir de kahvaltının olmazsa olmazını seçer misin?

Sen çok ama çok hızlı düşünüyorsun!

Resmen senin düşüncelerine yetişemiyoruz. Senin gizli gücün düşüncelerin. Bir olay olduğunda o kadar hızlı düşünüp karara varıyorsun ki herkes çok şaşırıyor. Kahvaltıda da oldukça enerjik şeyler tercih ediyorsun. Zihnin gün boyu açık kalıyor ve hızlı kararlar alabiliyorsun. Bu yüzden de senin olayın hızlıca düşünüp çözüm üretmek!

Senin olayın bitmek bilmeyen enerjin!

Bu enerjiyi sanırım sabah kahvaltından alıyorsun çünkü asla ama asla bitmiyor. Arkadaşların, çevrendeki insanlar seni ne zaman görseler her zaman çok fazla enerjin var ve modun çok yüksek. Zaten kahvaltıda da olabildiğince enerji alıp iyi bir kahvaltı yapmaya odaklanıyorsun. Enerjik yapınla çevrendeki insanlara ilham veriyorsun!

Senin olayın kesinlikle telepati!

Sen genelde kendi içine ve sana iyi gelenlere yöneliyorsun. Zaten bedenini de çok iyi dinleyebiliyorsun, bu yüzden de senin süper gücün kesinlikle telepati! Empati yeteneğin oldukça yüksek, aynı zamanda insanlarla da güçlü bir bağ kurabiliyorsun. İletişimin oldukça kuvvetli, e bu da seni sen yapıyor resmen!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın