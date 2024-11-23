Kahvaltı Tercihlerine Göre Senin Gizli Süper Gücün Ne?

Sen genelde kendi içine ve sana iyi gelenlere yöneliyorsun. Zaten bedenini de çok iyi dinleyebiliyorsun, bu yüzden de senin süper gücün kesinlikle telepati! Empati yeteneğin oldukça yüksek, aynı zamanda insanlarla da güçlü bir bağ kurabiliyorsun. İletişimin oldukça kuvvetli, e bu da seni sen yapıyor resmen!