Kahvaltı Tercihlerine Göre Senin Gizli Süper Gücün Ne?
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Kahvaltı Tercihlerine Göre Senin Gizli Süper Gücün Ne?
Sen bize kahvaltıda sevdiklerini ve tercihlerini söyle, biz de herkesten sakladığın o süper gücünü söyleyelim. E hazırsan hadi seç bakalım!
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1. Öncelikle yumurtanı seçer misin?
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2. Peki kahvaltıdaki içeceğin ne?
3. Kahvaltı için ekmek tercihin ne olur?
4. Kahvaltıyı kaç gibi yapıyorsun genelde?
5. Zeytinde tercihin hangisi?
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