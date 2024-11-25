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Her Zemin İçin Etkili Çözüm! Philips’in En Çok Satan Şarjlı ve Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeleri

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etiket Her Zemin İçin Etkili Çözüm! Philips’in En Çok Satan Şarjlı ve Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 19:32

Philips markasının en popüler şarjlı ve toz torbasız elektrikli süpürgeleri, kullanıcıların temizlik deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu üstün teknoloji ürünleri, hem pratiklik hem de etkin temizlik performansı sunarak, ev işlerini kolaylaştırıyor. Philips'in bu süpürgeleri, güçlü emiş kapasitesi ve kablosuz tasarımı ile öne çıkıyor. Üstelik toz torbasız olmaları sayesinde, kullanıcıların ekstra torba masrafından kurtulmalarını sağlıyor. Gelin, modelleri birlikte keşfedelim!

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips XC8049/01 25.2 V Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC8049/01 25.2 V Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC8049/01, güçlü performansı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken bir şarjlı dikey süpürge modeli. Özellikle yoğun yaşam temposuna ayak uydurmak isteyen, pratik ve etkili bir temizlik çözümü arayanlar için ideal bir seçenek.

Teknik Özellikler

  • Voltaj: 25.2 V

  • Şarj Süresi: 5 saat

  • Pil Türü: Lityum iyon

  • Gürültü Seviyesi: 84 dB

Philips XC8049/01 25.2 V Şarjlı Dik Süpürge

Hepsiburada external

Philips XC7057/01 7000 Serisi 25.2 V Kablosuz Dikey Süpürge

Philips XC7057/01 7000 Serisi 25.2 V Kablosuz Dikey Süpürge

Philips XC7057/01, hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilme özelliğiyle öne çıkan, güçlü ve çok yönlü bir şarjlı dikey süpürge modeli. Hem evdeki günlük toz alma işlerinizi kolaylaştıracak hem de dökülen sıvıları hızlıca temizlemenize yardımcı olacak.

Teknik Özellikler

  • Voltaj: 25.2 V

  • Şarj Süresi: 5 saat

  • Pil Türü: Lityum iyon

  • Gürültü Seviyesi: 84 dB

  • Toz Kapasitesi: 0.6 L

Philips XC7057/01 7000 Serisi 25.2 V Kablosuz Dikey Süpürge

Hepsiburada external

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge

Philips Aqua Trio XW9383/01, hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilme özelliğiyle öne çıkan, son derece pratik ve etkili bir şarjlı dikey süpürgedir. Tek bir cihazla hem tozunu alır, hem de zeminlerinizi parlatır.

Teknik Özellikler

  • Voltaj: 25.2 V

  • Şarj Süresi: 5 saat

  • Pil Türü: Lityum iyon

  • Gürültü Seviyesi: 84 dB

  • Toz Kapasitesi: 0.6 L

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge

Hepsiburada external

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC7043/01 SpeedProMax, güçlü emiş gücü ve çevik tasarımıyla öne çıkan bir şarjlı dikey süpürge modeli. Evde kolayca manevra yapmak isteyen ve derinlemesine temizlik arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek.

Teknik Özellikler ve Detaylar

  • Toz Haznesi Hacmi: 0.6 L

  • Şarj Süresi: 5 Saat

  • Kullanım Süresi: 65 Dakika (Eko Mod), 30 Dakika (Normal Mod), 21 Dakika (Turbo Mod)

  • Pil: 25,2 V Lityum İyon 

  • Yedek Başlık: Var

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Hepsiburada external

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max, güçlü emiş gücü ve çevik tasarımıyla öne çıkan, evinizi derinlemesine temizlemenizi sağlayan bir şarjlı dikey süpürgedir. İster halılarınızı isterse de sert zeminlerinizi temizlemek isteyin, SpeedPro Max size mükemmel bir deneyim sunar.

Teknik Özellikler

  • Voltaj: 25.2 V

  • Şarj Süresi: 5 saat

  • Pil Türü: Lityum iyon

  • Gürültü Seviyesi: 84 dB

  • Toz Kapasitesi: 0.6 L

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hepsiburada external
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Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus, hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilen, çok yönlü bir şarjlı dikey süpürgedir. Evdeki günlük temizlik işlerinizi kolaylaştırarak size zaman kazandırır.

Kimler İçin Uygun?

  • Pratiklik arayanlar: Tek bir cihazla tüm temizlik işlerini halletmek isteyenler için idealdir.

  • Mutfak ve banyo temizliğine önem verenler: Dökülen sıvıları ve lekeleri kolayca temizler.

  • Evcil hayvan sahipleri: Hayvan tüylerini ve kirlerini etkili bir şekilde temizler.

  • Alerjisi olanlar: HEPA filtresi sayesinde alerjenleri hapseder.

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hepsiburada external

Philips FC6823/01 Speedpro Max Şarjlı Dikey Süpürge

Philips FC6823/01 Speedpro Max Şarjlı Dikey Süpürge

Philips FC6823/01 SpeedPro Max, güçlü emiş gücü ve çevik tasarımıyla öne çıkan, evinizi derinlemesine temizlemenizi sağlayan bir şarjlı dikey süpürgedir. İster halılarınızı isterse de sert zeminlerinizi temizlemek isteyin, SpeedPro Max size mükemmel bir deneyim sunar.

Teknik Özellikler:

  • Toz Haznesi Hacmi: 0.6 L

  • Şarj Süresi: 5 Saat

  • Kullanım Süresi: 65 Dakika (Eko Mod), 30 Dakika (Normal Mod), 21 Dakika (Turbo Mod)

  • Pil: 25,2 V Lityum İyon 

  • Yedek Başlık: Var

Philips FC6823/01 Speedpro Max Şarjlı Dikey Süpürge

Hepsiburada external

Philips XC8057/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8057/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips Aqua Plus XC8057/01, hem kuru hem ıslak temizlik yapabilme özelliğiyle öne çıkan, güçlü ve çok yönlü bir şarjlı dikey süpürgedir. Eğer evinizi derinlemesine ve pratik bir şekilde temizlemek istiyorsanız, bu model tam size göre olabilir.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ben daha önce hiç dikey süpürge kullanmadım. Şimdilik biraz zor geliyor kullanması, kolum yoruldu. Kısa başlıklardaki çekim performansı hoşuma gitmedi açıkçası. Uzunlar gayet iyi. Silmeyi denedim, çok iyi hızlı oldu. Detaylı anlatayım hatta. Detaylı süpürme yaptım, 110 metrekare evin şarjı ucu ucuna yetti. Köşe bucak süpürdüm. Bu süpürgeyle bu kadar detaylı temizlik kol yoruyormuş, onu öğrendim. 😀 Süpürdükten sonra şarjını tekrar fulledim, bu sefer sil süpürü düşük çekim gücünde yaptım, %60 şarjı kaldı. Turboda tüm eve anca yeterken, düşükte yarısı bile gitmedi. Turboda sil süpür yaparsanız halı silmeyeceğiniz için hayli hayli yeter yine. Bu arada ilk süpürgemde koltuk, sandalye falan da süpürdüm, hep turbodaydı. Şarjı iyi gidiyor, çekimi ve silmesi iyi. Işıklı olması beni temizlik hastası yapacak, o ayrı :))) Ben beğendim. Dyson mı alsam diye düşünüyordum ama silme özelliği, ani misafirler gelince en azından 5 dakikada salonu koridoru sil süpür yaparım aynı anda düşüncesiyle beni cezbetti. Beklediğim gibi de oldu. Dyson 23 bin TL, ben 15 bin TL'ye aldım bunu, 8 bin az para değil bence :) Kedisi, köpeği olanlar için de başlığı var, fotoğraf ekledim.

Philips XC8057/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hepsiburada external
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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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