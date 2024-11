Kendini Affedemiyor musun?

Sen kendini affedemiyorsun, çünkü geçmişin yükü seni o kadar ağırlaştırmış ki, ne olursa olsun bir türlü bırakmaya cesaret edemiyorsun. Her hata, her kırıklık, her yaptığın yanlış seçim, bir taş gibi kalmış içindeki o ağır çantada. Bu yük, zamanla seni sardı, her düşüncene, her duyguna dokundu ve seni sürekli bir suçluluk duygusuyla eziyor. Belki de kendine karşı acımasızca yargılısın, ama bunu fark etmek bile zorlaşıyor. Her seferinde, 'Ben daha iyi olmalıydım, bunu yapmamalıydım' diyorsun. Ama unuttuğun bir şey var: İnsan olmak, hata yapmaktır. Kendini affetmemek, kendi insani zayıflıklarını kabul edememek demektir. Oysa affetmek, sadece bir başkasına değil, en çok kendine yapılması gereken bir iyiliktir. Senin de hak ettiğin şey, geçmişin gölgesinde değil, bugünün ışığında yaşamaktır. Kendini affedemediğinde, aslında o hataları geçmişte bırakmanın ve onlardan ders almanın önüne geçiyorsun. Ama affetmek, seni güçlü kılar. Sen, hatalarından ders alarak büyüyen ve yeniden başlamaya cesaret edebilen birisin. O yüzden bir an dur ve düşün: Kendini affetmek, seni zayıf değil, daha da güçlü kılacak. Gerçek özgürlük, geçmişin zincirlerinden kurtulmakta gizlidir.