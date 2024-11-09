Kendini Affedemiyor musun?
Kendini Affedemiyor musun?
Hayatın ritmi içinde ilerlerken, her adımımızın mükemmel olmasını beklemek neredeyse imkansız. Hatalar, belki de hoşumuza gitmese bile, hayatın kaçınılmaz bir parçası ve bu hataların ardından gelen pişmanlık hissi, bazen kendimize karşı biraz fazla acımasız olmamıza yol açabilir.
Sen kendini affedemiyor musun?
Haydi teste
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hata yaptığında, kendini nasıl hissedersin?
4. Daha önce hiç birine duygusal olarak zarar verdin mi?
5. Kendini affetme sürecinde seni en çok zorlayan şey nedir?
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6. Geçmişteki hatalarınla ilgili sık sık düşünür müsün?
7. Bir hatayı tekrar tekrar yaptığın oldu mu?
8. Son olarak hatalarını kabul edip, kendini affetmeyi başardığında ne hissedersin?
Sen kendini affedemiyorsun!
Sen kendini affedebiliyorsun!
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