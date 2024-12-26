90'larda Parliament Sinema Kulübü'nde İzlediğimiz 15 Film
90'larda Parliament Sinema Kulübü'nde İzlediğimiz 15 Film
90'lı yıllarda televizyona damga vuran programların başında Parliament Sinema Kulübü yer alıyordu. Her pazar akşamı sinema filmlerinin yayınlandığı program çocukluğumuzun en güzel anılarından birini oluşturuyor. Pek çok filmi ilk kez izlediğimiz Pazar Gecesi Sineması'nda yayınlanan filmleri sizler için derledik. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız?
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1. Blade Runner (1982)
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2. Batman (1989)
3. Twins (1988)
4. Back to the Future Part II (1989)
5. A Fish Called Wanda (1988)
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6. Moonstruck (1987)
7. The 'Burbs (1989)
8. Le Grand Bleu (1988)
9. The Postman Always Rings Twice (1981)
10. Ghostbusters II (1989)
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11. Scarface (1983)
12. Silent of the Lambs (1991)
13. Gremlins 2: The New Batch (1990)
14. Missing (1982)
15. Malice (1993)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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