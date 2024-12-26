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90'larda Parliament Sinema Kulübü'nde İzlediğimiz 15 Film

90'larda Parliament Sinema Kulübü'nde İzlediğimiz 15 Film

Sinema film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2024 - 17:22

90'lı yıllarda televizyona damga vuran programların başında Parliament Sinema Kulübü yer alıyordu. Her pazar akşamı sinema filmlerinin yayınlandığı program çocukluğumuzun en güzel anılarından birini oluşturuyor. Pek çok filmi ilk kez izlediğimiz Pazar Gecesi Sineması'nda yayınlanan filmleri sizler için derledik. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız?

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1. Blade Runner (1982)

1. Blade Runner (1982)

Filmde polis biriminde görevli olan Rick Deckard, uzayda bir gemiyi çalan ve yaratıcılarını bulmak için Dünya'ya dönen dört reptilantı takip edip yok etmek zorundadır.

2. Batman (1989)

2. Batman (1989)

Gotham Şehri'nin Kara Şövalyesi, suçla mücadele etmek zorundadır. İlk büyük düşmanı ve daha sonra soytarı kılığında katil Joker'e dönüşen suçlu Jack Napier'ı durdurmak için harekete geçer.

3. Twins (1988)

3. Twins (1988)

Fiziksel olarak mükemmel ama masum bir adam, uzun zamandır kayıp olan ikiz kardeşini aramaya çıkar; ama onun kısa boylu, çapkın, küçük çaplı bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkar.

4. Back to the Future Part II (1989)

4. Back to the Future Part II (1989)

İlk filmin devamında Marty McFly, 2015'i ziyaret ettikten sonra, 1985'te meydana gelen felaket değişiklikleri önlemek için 1955'e yaptığı ziyareti tekrarlamak zorundadır.

5. A Fish Called Wanda (1988)

5. A Fish Called Wanda (1988)

Londra'da birbirinden çok farklı karakterdeki dört kişi bir mücevher soygunu için bir araya gelir, ardından ganimetin tamamını ele geçirmek için birbirlerini kandırmaya çalışırlar.

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6. Moonstruck (1987)

6. Moonstruck (1987)

New York'ta yaşayan muhasebeci Loretta Castorini, evlenmeyi kabul ettiği adamın kardeşine aşık olunca kendini zor bir durumda bulur.

7. The 'Burbs (1989)

7. The 'Burbs (1989)

Banliyöde monoton bir hayat yaşayan bir adam ve komşuları, mahalleye gelen yeni ailenin şeytani bir tarikata mensup olduğuna ikna olmuştur. Peki bu düşünceleri ne kadar doğrudur?

8. Le Grand Bleu (1988)

8. Le Grand Bleu (1988)

Çocukluk arkadaşı ve artık dünyaca ünlü serbest dalgıçlar olan Enzo ve Jacques arasındaki rekabet, bilinmeyene doğru yaptıkları tehlikeli bir yolculuğa dönüşür.

9. The Postman Always Rings Twice (1981)

9. The Postman Always Rings Twice (1981)

Yol kenarındaki bir lokantanın sahibinin güzel karısı ile bir serserinin yasak ilişkisi tehlikeli bir birlikteliği tetikler. İkili lokantanın sahibi kocayı öldürmek için bir komplo kurar.

10. Ghostbusters II (1989)

10. Ghostbusters II (1989)

Yer altında keşfedilen devasa bir ektoplazma nehrinin keşfedilmesiyle dağılan Ghostbusters ekibi yeniden bir araya gelerek New York'u kurtarmaya çalışır.

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11. Scarface (1983)

11. Scarface (1983)

Kübalı bir göçmen, Miami'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı olur. Gitgide güçlense de bu tehlikeli hayatında dibe doğru batmaya başlar.

12. Silent of the Lambs (1991)

12. Silent of the Lambs (1991)

Genç bir FBI öğrencisi, kurbanlarının derisini yüzen  bir seri katili yakalamak için hapisteki manipülatif bir yamyam katilin yardımını almak zorundadır.

13. Gremlins 2: The New Batch (1990)

13. Gremlins 2: The New Batch (1990)

Bu devam filminde Gremlinler geri döndü. Üstelik bu sefer New York'taki bir medya patronunun yüksek teknolojili gökdeleninin kontrolünü ele geçirdiler.

14. Missing (1982)

14. Missing (1982)

Eylül 1973'te Şili'deki darbe sırasında idealist bir Amerikalı yazar ortadan kaybolunca, karısı ve babası onu bulmaya çalışır. Film, 1973 Şili Darbesi sırasında kaybolan Amerikalı gazeteci Charles Horman'ın gerçek hikâyesinden uyarlanmıştır.

15. Malice (1993)

15. Malice (1993)

Tracy ve Andy, çocuk sahibi olmak isteyen mutlu bir çifttir. Tracy, hastaneye kaldırılıp doktor Jed tarafından ameliyat edildikten sonra işler bir daha asla eskisi gibi olmaz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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