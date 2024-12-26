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Anısı Yaşatılacak: Aşık Veysel'in Hayatı Film Oluyor, Halk Ozanını Kim Canlandıracak?

Anısı Yaşatılacak: Aşık Veysel'in Hayatı Film Oluyor, Halk Ozanını Kim Canlandıracak?

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.12.2024 - 15:22

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı film oluyor. Çekimleri 27 Aralık'ta Sivas'ta başlayacak filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin oturuyor. Aşık Veysel'i canlandıracak isim de bir oyuncu ve halk müziği sanatçısı...

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık hayatı ve eserleri film oluyor.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık hayatı ve eserleri film oluyor.

27 Aralık'ta Sivas'ta çekimleri başlayacak filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin oturuyor.

27 Aralık'ta Sivas'ta çekimleri başlayacak filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin oturuyor.

Aşık Veysel'e filmde oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar hayat verecek.

Aşık Veysel'e filmde oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar hayat verecek.

Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız' 

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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