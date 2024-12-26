Evde Tek Başına Serisinin Meşhur Evi 5.2 Milyon Dolara Satılık: Yeni Halini Görmelisiniz
Evde Tek Başına Serisinin Meşhur Evi 5.2 Milyon Dolara Satılık: Yeni Halini Görmelisiniz
Filmlerde, dizilerde gördüğümüz ve aklımıza kazınan birçok ev var. Örneğin Friends dizisinde Monica'nın evini unutmak mümkün mü? Ya da Aşk-ı Memnu yalısını? Bu örneklerden bir tanesi de hiç şüphesiz Home Alone (Evde Tek Başın) film serisinin o meşhur, kocaman evi. 1990 yılında hayatımıza giren bu ev, şimdilerde yenilendi ve 12 yılın ardından satışa çıkarıldı.
Gelin Evde Tek Başına film serisinin o meşhur evine bir bakalım.
Bakalım, tanıyabilecek misiniz?
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Yeni yıl yaklaşırken efsanevi filmleri hatırlamazsak olmaz. 1990 yılında ilk filmiyle gösterime giren Home Alone (Evde Tek Başına) kesinlikle bu filmlerden biri.
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Filmin sıcaklığını hissetmemizi sağlayan o ögelerden biri de içinde kaybolmayı istediğimiz kocaman ev olabilir.
Geçtiğimiz yıllarda Home Alone'un o ikonik evi yenilenmiş ve gecelik konaklamak isteyenlerin hizmetine açılmıştı.
Yılların eskitemediği o ev, son bir yenileme daha geçirdi. Bu kez tamamen modern bir hale dönüştü.
Baştan aşağı yenilenen evde büyük bir sinema salonu ve basketbol sahası bulunuyor! Evin güncel satış fiyatı ise tam 5.3 milyon dolar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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