Evde Tek Başına Serisinin Meşhur Evi 5.2 Milyon Dolara Satılık: Yeni Halini Görmelisiniz

Filmlerde, dizilerde gördüğümüz ve aklımıza kazınan birçok ev var. Örneğin Friends dizisinde Monica'nın evini unutmak mümkün mü? Ya da Aşk-ı Memnu yalısını? Bu örneklerden bir tanesi de hiç şüphesiz Home Alone (Evde Tek Başın) film serisinin o meşhur, kocaman evi. 1990 yılında hayatımıza giren bu ev, şimdilerde yenilendi ve 12 yılın ardından satışa çıkarıldı.

Gelin Evde Tek Başına film serisinin o meşhur evine bir bakalım.

Bakalım, tanıyabilecek misiniz?