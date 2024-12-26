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Evde Tek Başına Serisinin Meşhur Evi 5.2 Milyon Dolara Satılık: Yeni Halini Görmelisiniz

Evde Tek Başına Serisinin Meşhur Evi 5.2 Milyon Dolara Satılık: Yeni Halini Görmelisiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 14:24

Filmlerde, dizilerde gördüğümüz ve aklımıza kazınan birçok ev var. Örneğin Friends dizisinde Monica'nın evini unutmak mümkün mü? Ya da Aşk-ı Memnu yalısını? Bu örneklerden bir tanesi de hiç şüphesiz Home Alone (Evde Tek Başın) film serisinin o meşhur, kocaman evi. 1990 yılında hayatımıza giren bu ev, şimdilerde yenilendi ve 12 yılın ardından satışa çıkarıldı. 

Gelin Evde Tek Başına film serisinin o meşhur evine bir bakalım. 

Bakalım, tanıyabilecek misiniz?

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Yeni yıl yaklaşırken efsanevi filmleri hatırlamazsak olmaz. 1990 yılında ilk filmiyle gösterime giren Home Alone (Evde Tek Başına) kesinlikle bu filmlerden biri.

Yeni yıl yaklaşırken efsanevi filmleri hatırlamazsak olmaz. 1990 yılında ilk filmiyle gösterime giren Home Alone (Evde Tek Başına) kesinlikle bu filmlerden biri.

Evde Tek Başına filminin bu denli sevilmesinin birçok farklı nedeni var elbette. Aslında bir çocuk komedisi olan bu film, yaş fark etmeksizin herkese aynı hisleri yaşatıyor.

Filmin sıcaklığını hissetmemizi sağlayan o ögelerden biri de içinde kaybolmayı istediğimiz kocaman ev olabilir.

Filmin sıcaklığını hissetmemizi sağlayan o ögelerden biri de içinde kaybolmayı istediğimiz kocaman ev olabilir.

Ailesinin geri kalanının tatile gittiği, yanlışlıkla evde bırakılan Kevin, kocaman evde birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorundadır. Bu sırada evin içinde yaşanan olaylar ise izleyenleri kahkaya boğar.

Geçtiğimiz yıllarda Home Alone'un o ikonik evi yenilenmiş ve gecelik konaklamak isteyenlerin hizmetine açılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Home Alone'un o ikonik evi yenilenmiş ve gecelik konaklamak isteyenlerin hizmetine açılmıştı.

Üstelik evin içerisinde, tam bir Home Alone deneyimi yaşamanız mümkündü. Filmdeki her detay, konaklayanların doyasıya tadını çıkarması için yeniden dizayn edilmişti. Mutfaktaki yemekler de dahil...

Yılların eskitemediği o ev, son bir yenileme daha geçirdi. Bu kez tamamen modern bir hale dönüştü.

Yılların eskitemediği o ev, son bir yenileme daha geçirdi. Bu kez tamamen modern bir hale dönüştü.

Kırmızı halıların serili olduğu o meşhur merdivenler, artık bembeyaz. 'Radyatör canavarının' saklandığı o mahzen de artık o kadar korkunç değil.

Baştan aşağı yenilenen evde büyük bir sinema salonu ve basketbol sahası bulunuyor! Evin güncel satış fiyatı ise tam 5.3 milyon dolar.

Baştan aşağı yenilenen evde büyük bir sinema salonu ve basketbol sahası bulunuyor! Evin güncel satış fiyatı ise tam 5.3 milyon dolar.
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Bize soracak olursanız, evin eski halinden eser yok! Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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