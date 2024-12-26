Squid Game'in PR Çalışmasıyla Metroda Karşılaşan Teyzeden Güldüren Yorum
Squid Game'in PR Çalışmasıyla Metroda Karşılaşan Teyzeden Güldüren Yorum
Netflix'in sevilen dizisi Squid Game, 2. sezonuyla bugün (26 Aralık) yayınlandı. Dizinin tanıtımı için pek çok ülkede çalışmalar yapan Netflix'in listesinde İstanbul da vardı. Squid Game'deki kırmızı-pembe kıyafetli karakterleri İstanbul'un dört bir yanına salan Netflix, metro bekleyen teyzelerin radarına takıldı. Dizinin karakterlerini gören teyzenin yorumu ise izleyenleri güldürdü.
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Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game, 2. sezonuyla bugün (26 Aralık) yayınlandı.
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İlgiyle izlenen dizinin PR çalışmaları için dizideki garip kıyafetli karakterler İstanbul'un dört bir yanında karşımıza çıkar oldu.
Söz konusu tanıtım çalışmalarının biri de İstanbul'da metroda yapıldı.
@okelydokelyy isimli X kullanıcısı, Squid Game karakterlerini metroda gören teyze ile güldüren diyaloğunu paylaştı. Teyzenin söylemlerini içeren video kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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