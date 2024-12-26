Kutsal Damacana 5: Zombi'ye Konuk Olan Bülent Ersoy Beklenmedik Bir Karakterle Karşımıza Çıktı!
Kutsal Damacana 5: Zombi'ye Konuk Olan Bülent Ersoy Beklenmedik Bir Karakterle Karşımıza Çıktı!
Kutsal Damacana serisi yepyeni bir filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Fikret, Asım ve Artin ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşı anlatılıyor. Kutsal Damacana 5: Zombi adıyla duyurulan filmde sürpriz bir konuk da yer alıyor.
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Kutsal Damacana serisinin 5. filmi Kutsal Damacana 5: Zombi, 17 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Filmde Fikret, Asım ve Artin ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı verdiği savaş anlatılıyor.
Merakla beklenen filmde ünlü bir konuk oyuncu olduğu da ortaya çıktı. Üstelik zombi olarak!
Diva, filmde özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü.
Bülent Ersoy'un zombi kılığına girdiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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