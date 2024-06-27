Kedinin İsmi Ne Olmalı?
Kedinin İsmi Ne Olmalı?
Patili dostunun ismi, onun karakterini ve seninle olan özel bağını yansıtmalı. Ama bu sevimli dostumuza en uygun ismi bulmak, bazen düşündüğünden daha zor olabilir.
Birazdan yanıtlayacağın bir kaç soru ile patili dostunun karakterine ve senin onunla olan ilişkine en uygun ismi bulmana yardımcı olacağız! Hazırsan, başlıyoruz! 🐱🐾
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1. Basit bir soruyla başlayalım, patili dostunun tüylerinin rengi ne?
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2. Patili dostunun favori aktivitesi nedir?
3. Miniğin diğer hayvanlarla arası nasıl?
4. Sence patili dostun bir insan olsaydı hangi mesleği yapardı?
5. Ya en sevdiği TV şovu ne olurdu?
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