Koç burcu kedin tam bir enerji topu! Evde sürekli hareket halinde, meraklı ve maceraya atılmaya hazır. Oyun onun için hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve her an yeni bir maceraya atılmak ister. Sık sık evin farklı köşelerinde saklanıp, seni şaşırtmaktan büyük keyif alır. Cesur ve kendine güvenen yapısıyla hiçbir şeyden korkmaz, hatta bazen kendini biraz fazla cesur bulabilirsin. Koç kedin, yeni oyuncakları ve farklı aktiviteleri denemekten asla çekinmez. Onunla yaşamak, her gün farklı bir serüven demektir. Eğer evin her köşesini keşfetmeyi seven, enerjik ve kendine güvenen bir patili dost arıyorsan, Koç burcu kedin tam sana göre!