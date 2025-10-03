Kedi ve Köpek Mamaları Hakkında İlk Kez Duyacağın 7 Kaliteli Bilgi
Kedinin, köpeğinin neye ihtiyacı olduğunu önemseyenlerdensin, biliyoruz. Öyle başkaları gibi “Yaaa mamadır ne olacak alalım geçelim!” demezsin. Sen, onların sağlığına, mutluluğuna ve yaşam kalitesine dikkat edenlerdensin. Biz de senin gibi düşünen hayvan sahipleri için güvenilir ve boool bilgili bir içerik hazırladık.
Çünkü doğru bilgi, senin ve onların hayatında fark yaratır!
Hazırsan başlayalım…
1. Öncelikle şunu bilmemiz lazım: Farklı türlerin farklı beslenme ihtiyaçları vardır.
2. Kedi ve köpeğinizin yeterince sıvı alımı yaptığından emin olun.
3. Ev yapımı mamalara dikkat edin!
4. Mama tanelerinin şekli boşuna değil
5. Kedi ve köpeğinizin ihtiyaç duyduğu her şey mamasında. Mesela "Taurin".
6. Kediler de köpekler de mama yerken rahatsız edilmekten pek hoşlanmaz :)
7. Mama seçiminde QR kod desteğiyle daha güvenli seçimler artık mümkün!
