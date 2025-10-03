onedio
Kedi ve Köpek Mamaları Hakkında İlk Kez Duyacağın 7 Kaliteli Bilgi

03.10.2025 - 18:25

Kedinin, köpeğinin neye ihtiyacı olduğunu önemseyenlerdensin, biliyoruz. Öyle başkaları gibi “Yaaa mamadır ne olacak alalım geçelim!” demezsin. Sen, onların sağlığına, mutluluğuna ve yaşam kalitesine dikkat edenlerdensin. Biz de senin gibi düşünen hayvan sahipleri için güvenilir ve boool bilgili bir içerik hazırladık.

Çünkü doğru bilgi, senin ve onların hayatında fark yaratır!

Hazırsan başlayalım…

1. Öncelikle şunu bilmemiz lazım: Farklı türlerin farklı beslenme ihtiyaçları vardır.

Mama seçerken ilk dikkat etmeniz gereken şey kedinize ya da köpeğinize uygun olması. Çünkü her bireyin beslenme gereksinimi farklı. Mamanın içerdiği protein oranı, karbonhidrat oranı, vitamin ve mineraller kedi ya da köpeğinizin beslenme gereksinimlerini karşılamalı. Hatta aynı türden gelen bireylerin bile farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bu da farklı beslenme çözümleri gerektiriyor.

Örneğin; yavru kedilerin büyümek için yüksek kaloriye ihtiyacı vardır. Fakat büyüdükçe günlük ihtiyacı olan kalori miktarı azalır fakat bağışıklık sisteminin güçlü kalması için E ve C vitamini ihtiyacı artar.

2. Kedi ve köpeğinizin yeterince sıvı alımı yaptığından emin olun.

Kedi ve köpeğimizin sağlıklı böbrek ve boşaltım sistemine sahip olması için yeterince sıvı alımı yapmaları gerekiyor. Yeterli miktarda su kabı, su kabı yerleşimi, içilen suyun nötr PH’ta olması önemli.

Kuru mamanın içeriğindeki su oranı %10 fakat yaş mama da bu oran %80'lere kadar çıkabiliyor. Kuru mamanın besleyiciliği ve yaş mamanın nemi kedi ve köpekler için çok önemli. Bu yüzden sıvı alımını desteklemek için karışık beslemeyi tüm beslenme planının temel bileşeni yapın.

3. Ev yapımı mamalara dikkat edin!

'Dışarıda ne koyuyorlar bilmiyoruz!' klişesiyle yola çıkıp evde kedi ve köpeğiniz için mama yapmak ya da butik bir işletmeden ev yapımı mama almak başta iyi bir fikir gibi gelse de 2013 yılında, evde hazırlanmış 200 mamayı inceleyen bir araştırma, bu tarz mamaların %95'ten fazlasında bir veya daha fazla temel besin maddesinin eksik olduğunu tespit etmiştir. *

* Kaynak

4. Mama tanelerinin şekli boşuna değil

Mamalara bakıp “Bu mama tanelerinin şekli ne böyle, sanat eseri gibi!” diyorsan, yalnız değilsin. Bu şekiller tesadüf değil!

Mama tanelerin şekli, boyutu hayvanınızın boyutu, damak, diş ve ağız yapısına göre ayarlanır. O yüzden kedi ve köpeğinizin eşsiz özelliklerine, ırk boyutlarına göre şekillenmiş mamaları tercih edin.

5. Kedi ve köpeğinizin ihtiyaç duyduğu her şey mamasında. Mesela "Taurin".

Taurin; kedi ve köpeklerde görme, kalp sağlığı ve sindirim açısından önemli rol oynayan bir aminoasittir. Fakat özellikle kediler vücutlarında bazı aminoasitleri sentezleyemez. Bu yüzden taurini dışarıdan almaları gerekir. Yani sizin ona aldığınız mamadan :)

6. Kediler de köpekler de mama yerken rahatsız edilmekten pek hoşlanmaz :)

Beslenme saati dışında ne kadar minnoş olsalar da kendilerini yemeğe kaptırmışken rahatsız edilmek onları pek mutlu etmez. Çünkü kediler ve köpekler aslında yalnız avcılardır ve beslenme onların özel anlarıdır. Tıpkı bizim gün içinde kendimize ayırdığımız vakitler gibi :) 

Beslenirken rahatsız edilmemek onlara yemeklerinin güvende olduğunu hissettirir. Bu yüzden mama kabı sayısı ve yerleşimi önemli. En az evdeki kedi ve köpek sayısı kadar mama kabı olmalı ve kaplar birbirine bitişik olmamalı.

7. Mama seçiminde QR kod desteğiyle daha güvenli seçimler artık mümkün!

Royal Canin Türkiye, ürün güvenliğini artırmak, hayvan sahiplerinin mama satın alma süreçlerine güvenle eşlik etmek ve hayvan sağlığını korumak için orijinallik doğrulaması amacıyla geliştirdiği Hologramlı QR Kod Ürün Doğrulama Sistemini hayata geçirdi.

Bu yenilik sayesinde satın aldığınız ürünlerin orijinalliğini, ambalaj üzerindeki hologramlı QR kodu Royal Canin Up mobil uygulaması ile tarayarak anında teyit edebilir; böylece can dostlarınızı güvenli, kaliteli ve orijinal mamayla besleyebilirsiniz.

Güvenli, kaliteli ve orijinal mama için Royal Canin Up uygulamasını indir!

