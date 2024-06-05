Kedi Seçimlerine Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Kedi Seçimlerine Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Tüylü dostlarımız, can yoldaşımız ve rahatlarına düşkün olmalarıyla bilinen kedilerin yeri bizde her zaman ayrı olmuştur. Her kedinin bir kişiliğinin olduğunu düşünüyoruz. Testimizde de seçtiğin kedilere göre karakterini analiz edeceğiz.
Bakalım sen nasıl birisin?
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1. Söyle bakalım, bir kedi olsaydın nasıl uyurdun?
2. Peki bu kedilerden hangisini hemen gördüğün an gidip severdin?
3. Bütün canlılar gibi kediler de masumdur. 😻 Şu kedilerden hangisi sana çok masum geldi?
4. Bu patili dostlarımızdan hangisiyle çok eğlenirdin?
5. Şu yavru kedilerden birini seçer misin?
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