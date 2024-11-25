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Anket: Bu Ünlüler Güzel mi Yoksa Çekici mi?

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Anket: Bu Ünlüler Güzel mi Yoksa Çekici mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
25.11.2024 - 10:41

Birbirinden güzel ve çekici ünlülerimiz var. Türkiye olarak güzel kadın anlamında şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bazı ünlülerimiz var ki ne giyse yakışıyor ne taksa olay oluyor. Kimi ünlümüz için güzel demek yeterli olurken kimi ünlümüz için güzel kelimesi yeterli kalmıyor. 

Bu ünlüler güzel mi yoksa çekici mi?

Haydiii!

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1. Tuba Büyüküstün

1. Tuba Büyüküstün

2. Hande Erçel

2. Hande Erçel

3. Melis Sezen

3. Melis Sezen

4. Demet Özdemir

4. Demet Özdemir

5. Beren Saat

5. Beren Saat
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6. Meryem Uzerli

6. Meryem Uzerli

7. Afra Saraçoğlu

7. Afra Saraçoğlu

8. Esra Bilgiç

8. Esra Bilgiç

9. Pınar Deniz

9. Pınar Deniz

10. Serenay Sarıkaya

10. Serenay Sarıkaya

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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