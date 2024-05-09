Karakterine Göre Hangi Tırnak Şeklini Kullanmalısın?
Karakterine Göre Hangi Tırnak Şeklini Kullanmalısın?
Her detay karakterimizi yansıtabilir ve tırnaklar da bunlardan biridir! Bu testte, karakterinize, yaşam tarzınıza ve tercihlerinize göre en uygun tırnak şeklini keşfedin.
Haydi teste!
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1. Hangi aktivitelerden hoşlanırsın?
2. Günlük yaşamında neye dikkat edersin?
3. Hangi renkleri tercih edersin?
4. Hangi film türlerini izlemeyi tercih edersin?
5. Hangi müzik türlerini dinlemeyi severdin?
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6. Hangi tür dekorasyon tarzını tercih edersin?
7. Hangi hobi veya aktivitelere zaman ayırırsın?
8. Hangi tarzda giyinmeyi tercih edersin?
9. Hangi tür sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırsın?
10. Hangi tür arkadaşlarla vakit geçirmekten hoşlanırsın?
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Kare Tırnaklar
Yuvarlak Tırnaklar
Oval Tırnaklar
Stiletto Tırnaklar
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