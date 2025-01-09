9 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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ID İletişim ve ünlü isimlerin menajeri hakkında ortaya atılan iddiaların ardından şirket geçtiğimiz gün sessizliğini bozmuştu. Ardından ajansa bağlı oyuncular da iddialara teker teker yanıt vermiş, kimileri ateş püskürmüştü. Afra Saraçoğlu ve Burcu biricik gibi isimler olaya sektörün tekelleşmesi olarak bakarken Farah Zeynep Abdullah ise Hazal Kaya ve Bergüzar Korel'in 'kadın dayanışması' ifadelerine tepki göstermişti. Bergüzar Korel Abdullah'a karşı ilk sessizliğini bozan isim oldu.
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ID iletişim ve ünlü isimlerin menajeri hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sallarken ortalık oyuncuların gösterdiği tepkilerle çalkalanıyor. İddiaların odak noktası olan Serenay Sarıkaya ve ID İletişim iddaları geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından yalanlamıştı. Serenay Sarıkaya hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk defa konuştu. Hukuki işlem başlattıklarını Gazetemagazin’e açıklayan oyuncu iddialara ‘tuhaf ve akıl almaz şeyler’ diyerek tepki gösterdi.
YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla tanınırlığını arttıran Danla Bilic şimdilerde sosyal medyanın en bilindik isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman açık sözlülüğüyle bazen de aşk hayatıyla magazin manşetlerine yerleşen Bilic adından sık sık bahsettiriyor. Geçtiğimiz sene at binmeyi yeni bir tutuldu haline getiren Bilic kalbini de bir jokeye kaptırmıştı. Bu sefer geçmiş ilişkilerinden farklı olarak birlikteliğini sosyal medyaya yansıtmama kararı alan Bilic büyük merak uyandırmıştı! Kendisinden
TV100 yazarının köşe yazısının ardından alevlenen "tekelleşme" iddiaları ve iddiaların ucunun değdiği Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim günlerdir hem sosyal medyanın hem magazinin hem de televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor. ID İletişim'in ve bünyesindeki tüm oyuncuların yalanlayarak tepki gösterdiği iddialar kimileri tarafından da haklı bulunuyor. Beki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde konunun muhattaplarından ilk röportajlar gelmişti. ID İletişim bünyesinde olup da henüz herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimler arasında da Hande Erçel vardı. Erçel, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'in açıklamasını paylaşmadı ama menajerine desteğini de esirgemedi!
Geçtiğimiz aylarda sinema yazarı Melikşah Altuntaş ve yönetmen Cem Özüduru arasında bir "title" tartışması çıkmıştı hatırlarsanız. Altuntaş'ın bir sinema etkinliğine davet edilmesine tepki gösteren Özüduru oldukça sert ifadeler kullanmıştı. O zaman sessiz kalan Altuntaş, Cem Özüduru'nun yeni başladığı program BÜRO'ya eleştirisi görünce sinirlerine hakim olamadı. Round 2 başladı diyebiliriz yani, üstelik Altuntaş, Özüduru'ya bu sefer "anladığı dilden" cevap vermeye kararlı gibi. Buyrun, neler yaşanmış beraber bakalım!
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Günlerdir gündemi dizi sektöründeki "tekelleşme" meselesi ve iddiaların ucunun ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya değen tarafı meşgul ediyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde konu hakkındaki ilk röportaj Serenay Sarıkaya'dan gelmişti. Birkaç dakika önce iddiaların odağındaki menajer Ayşe Barım, katıldığı bir davette Muhabir Online tarafından görüntülendi. Hakkındadaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Barım, hedef olduğunu söyledi.
Son birkaç gündür sosyal medyayı ayağa kaldıran olay kısacık sürede dallanıp budaklandı. Hem magazin hem de televizyon dünyasını yakından ilgilendiren iddialarların patlasamıyla dizi sektöründeki tekelleşme tartışmaları alevlendi. Pek çok ünlü isimden tepkiler yükselirken bir eleştiri de Ümit Erdim'den geldi. Yıllardır ekranlarda göremedimiz ünlü oyuncudan çok sağlam bir gönderme geldi!
Bir dönem magazin dünyasının en sevilen dostluk ilişkisini Ezgi Mola ve Enis Arıkan kurmuştu. Herkesi gıpta ettiren cinsten olan bu arkadaşlığa maalesef ki nazar değdi. Geçtiğimiz aylarda küsen ve o günden sonra da bir araya gelmeyen ikili bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından ince bir gönderme yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Enis Arıkan ise bu haberlere yanıt vererek sessizliğini nihayet bozdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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