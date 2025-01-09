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Hadise'nin Sıfır Tolerans'ı Narin'e Adadığını Görünce Kusan Demet Akalın Hislerini Tüm Çıplaklığıyla Açıkladı!

Hadise'nin Sıfır Tolerans'ı Narin'e Adadığını Görünce Kusan Demet Akalın Hislerini Tüm Çıplaklığıyla Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2025 - 01:17

Geçtiğimiz yılbaşı günü O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında yaşananlar gündeme bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Birçok oyuncunun çıkıp şarkı söylediği gecede Hadise'nin Narin anısına seslendirdiği Sıfır Tolerans şarkısı tepkilerin odak noktası olmuştu.

Demet Akalın'ın sosyal medyaya damga vuran olaya verdiği 'Kusacağım' tepkisi ise eski defterlerin yeniden açılmasını sağlamıştı. Bir süre önce Hadise'nin İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamaların da Demet Akalın'a gönderme olarak algılanmasının ardından şarkıcı ilk defa Hadise'ye karşı hislerini açık açık dile getirdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=srbos...
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Hadise ve Demet Akalın arasında geçmişten bugüne uzanan kaosun tozlu sayfaları geçtiğimiz aylardan beri gündeme yerleşmeye devam ediyor bildiğiniz gibi.

Hadise ve Demet Akalın arasında geçmişten bugüne uzanan kaosun tozlu sayfaları geçtiğimiz aylardan beri gündeme yerleşmeye devam ediyor bildiğiniz gibi.

İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu.

İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu.

O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Hatta O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel bölümünde yaşananlar ikilinin arasındaki iplerin yeniden gerilemesine neden olmuştu.

O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Hatta O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel bölümünde yaşananlar ikilinin arasındaki iplerin yeniden gerilemesine neden olmuştu.

Programın sonlanmasına yakın sahneye çıkan ve Sıfır Tolerans şarkısını seslendirmeden önce 8 yaşında vahşice öldürülen Narin'e şarkıyı adayan Hadise tepkilerin odak noktası olmuştu.

Programın sonlanmasına yakın sahneye çıkan ve Sıfır Tolerans şarkısını seslendirmeden önce 8 yaşında vahşice öldürülen Narin'e şarkıyı adayan Hadise tepkilerin odak noktası olmuştu.

Öyle ki Hadise'nin bu hamlesi X halkına büyük bir goygoy malzemesi çıkartmış, o günden bu yana ortaya çıkan her kötü habere başka bir Hadise şarkısı adanmaya başlanmıştı!

Atılan tweetlerden ve detaylardan bahsetmiştik:

Akalın sosyal medya gündemine oturan bu olayın üzerine "Kusacağım" şeklinde bir tweet atmış fakat Hadise'den herhangi bir tepki gelmemişti.

Akalın sosyal medya gündemine oturan bu olayın üzerine "Kusacağım" şeklinde bir tweet atmış fakat Hadise'den herhangi bir tepki gelmemişti.
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Kral Müzik'in YouTube kanalına konuk olan Akalın hem yaşanan olaya dair hem de Hadise'ye beslediği hisler hakkında ilk kez dobra dobra konuştu!

Kral Müzik'in YouTube kanalına konuk olan Akalın hem yaşanan olaya dair hem de Hadise'ye beslediği hisler hakkında ilk kez dobra dobra konuştu!

Hadise'yle ilgili "Eskiden bir samimiyetimiz vardı, seviyordum da kızı, hala seviyorum, bazen içinde ufak bir iyiliğin olduğunu düşünüyorum kızın. O benim özel hayatımda başka bir insanla çok samimi olmamdan dolayı" ifadelerini kullanan Akalın akıllara bir yandan da Ebru Gündeş'le olan yakınlığını getirdi.

Hadise'yle ilgili "Eskiden bir samimiyetimiz vardı, seviyordum da kızı, hala seviyorum, bazen içinde ufak bir iyiliğin olduğunu düşünüyorum kızın. O benim özel hayatımda başka bir insanla çok samimi olmamdan dolayı" ifadelerini kullanan Akalın akıllara bir yandan da Ebru Gündeş'le olan yakınlığını getirdi.

Sözlerine "Sosyal konularda bazı şarkılar eleştirilmez, olmaz yani. Ben Narin davasında sürecin bitmesini bekledim... Belki evlat sahibi olduğum için ama konu o kadar nazik ki. Belki o da o şarkıyı söyledikten sonra pişman olmuştur çünkü çok fazla yorum yapıldı." şeklinde devam eden şarkıcı o konuya da açıklık getirdi!

Sözlerine "Sosyal konularda bazı şarkılar eleştirilmez, olmaz yani. Ben Narin davasında sürecin bitmesini bekledim... Belki evlat sahibi olduğum için ama konu o kadar nazik ki. Belki o da o şarkıyı söyledikten sonra pişman olmuştur çünkü çok fazla yorum yapıldı." şeklinde devam eden şarkıcı o konuya da açıklık getirdi!

Sunucunun "Ama bir yerde karşılaşsanız konuşursunuz" ifadelerinin üstüne Akalın dürüst bir şekilde "Konuşma olmaz, zaten karşılaşmıyoruz da" yanıtını verdi.

Sunucunun "Ama bir yerde karşılaşsanız konuşursunuz" ifadelerinin üstüne Akalın dürüst bir şekilde "Konuşma olmaz, zaten karşılaşmıyoruz da" yanıtını verdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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