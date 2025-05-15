Karakterine Göre Hangi Bilimsel Formülsün?
Her insan birbirinden farklıdır. İnsan doğaları farklı enerjileri, dengeleri ve hareketleri içerir... Bu yüzden bazılarımız sistematik düşünürken bazılarımız ise sezgilerine göre ilerler. Peki, sen nasıl bir karakterin olduğunu biliyor musun?
Sadece kişiliğini anlamanı değil, aynı zamanda hangi bilimsel formülle özdeşleştiğini bulmana yardımcı olabiliriz! Enerjin kütleden mi geliyor yoksa senin için denge mi? Hazırsan, bu testi çözerek bilimsel kişiliğini keşfedebilirsin!
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1. Başlayalım bakalım! Bir sorun ile karşı karşıyasın, ilk adımın ne olur?
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2. Grup çalışmasında yer aldığını düşün. Hangi rolde yer alırsın?
3. Zor bir durum karşısında başta biraz panik hali olur... Sakinleştikten sonra ne yaparsın?
4. Bilimle olan ilişkini biraz inceleyebilir miyiz? Aranızdaki bağ nasıl?
5. Başarı başarı başarı... Herkesin farklı bir tanımı vardır. Sen başarıyı nasıl tanımlarsın?
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6. Peki, bu ortamların hangisinde bulunmak isterdin?
7. En sık kullandığın düşünme biçimini bize söyler misin?
8. Son olarak! Bilim ile hayatın formülleşmesi hoşuna gidiyor mu?
Sen E = mc²'sin! (Enerji = Kütle × Işık Hızının Karesi)
Sen F = ma'sın! (Kuvvet = Kütle × İvme)
Sen ΔG = ΔH - TΔS'ın! (Gibbs Serbest Enerji Denklemi)
Sen pV = nRT'sin! (İdeal Gaz Yasası: Basınç × Hacim = Mol × Gaz Sabiti × Sıcaklık)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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