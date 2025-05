Karakterine Göre Hangi Bilimsel Formülsün?

Derin düşünen, analitik ve güçlü zihne sahip olan biri ile karşı karşıyayız...Karmaşık görünen olayları bile basit yapılar haline getirebiliyorsun. Bu da her şeyi çözebilecek bir potansiyelin olduğunu gösteriyor! Sessiz olabilirsin ama ağzından çıkan her söz çok etkili. Zihninde her şey sistem halinde işliyor. Hatta duygularını bile mantıksal bir çerçevede ele alıyorsun. Az konuşur ama çok şey söylersin... Senin iç gücün tıpkı bu denklem gibi! Görünenden daha büyük... Küçük bir detayda bile devasa potansiyeller taşıyorsun! Derinlik senin temelin...