onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kar Başladı Yollar Kapandı! Türkiye’ye Kar Erken Geldi: Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü

Kar Başladı Yollar Kapandı! Türkiye’ye Kar Erken Geldi: Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 08:33

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın