Kanal D Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı: "Ben Artık Senin Karın Değilim"

Uzak Şehir
25.11.2025 - 10:18

Boran'ın ayağa kalkmasının ve Ecmel'in gerçekleri öğrenmesinin ardından Uzak Şehir'in 39. bölümü yine olaylı geçti. Geçen onca zamana rağmen hala Alya'nın hala kendi karısı olduğunu düşünen Boran, Cihan ve Alya'nın ayrılmasına mı neden olacak? Cihan, Boran'a karışmak istemese de kendini tutamıyor ve Cihan Deniz, Boran'la karşılaşıyor.

Kanal D Uzak Şehir 40. bölüm fragmanı izle...

Kanal D Uzak Şehir 40. bölüm fragmanı: "Ben artık senin karın değilim"

Uzak Şehir 39. bölümüyle fırtına gibi esti.

Alya ve Cihan'ın birbirlerine olan aşklarının karşısında en büyük engel olan Boran, ayağa kalktı. Yavaş yavaş kendine gelmesiyle birlikte de hesap sormaya başladı. Uzak Şehir 40. bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir 40. bölüm fragmanında Boran'ın Cihan'dan hesap sorduğu ve Cihan Deniz, Boran'la karşılaşıyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
