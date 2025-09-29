Kalp Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Görünen o ki kalp sağlığı konusunda biraz daha bilgiye ihtiyacın var. Ama üzülme, bu test zaten bunun için var! Kalp dostu alışkanlıkları öğrenmek hiç de zor değil, daha az tuz, daha çok hareket, sigaradan uzak bir hayat ve dengeli uyku. Bunları hayatına kattığında kalbin de sana daha uzun ve kaliteli bir yaşamla teşekkür edecek. Bilgi eksikliğini fark etmiş olman bile doğru yolda olduğunun kanıtı. Hadi, şimdi öğrendiklerini uygulama zamanı!