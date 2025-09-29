Kalp Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Kalbini senin motorun! Onun sağlığı hakkında gerçekten ne kadar bilgi sahibisin? Gel bu testle hem bilgini sınay hem de kalp sağlığı konusunda farkındalığını yükselt. Bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? Haydi başlayalım!
1. Kalbin en temel görevi nedir?
2. Kalp krizi riskini artıran en önemli faktörlerden biri hangisidir?
3. Yetişkin bir insanın kalbi dakikada ortalama kaç kez atar?
4. Kalp sağlığını korumak için hangi yağ türü daha sağlıklıdır?
5. Kalp hastalıklarında risk faktörü olmayan seçenek hangisidir?
6. Hangi vitamin kalp sağlığına en çok katkı sağlar?
7. Kalbin hangi kısmı oksijenli kanı tüm vücuda pompalar?
8. Kalp sağlığı için haftada kaç gün egzersiz önerilir?
9. Kalp krizinde en sık görülen belirti nedir?
10. Son olarak kolesterolün hangi türü “kötü kolesterol” olarak bilinir?
11. Kalp sağlığını korumak için günlük ortalama ne kadar su içmek önerilir?
Testi geçemedin!
Testi geçtin, harikasın!
