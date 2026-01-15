onedio
Haberler
Sağlık
Kahve ve Çay Tutkunları İyi Dinlesin: Dişlerinizdeki Sararmayı Durduracak 10 Pratik Hamle

Ecem Bekar
15.01.2026 - 20:31

Güneş doğmadan kahve makinesinin düğmesine basanlar, 'Çay harareti alır' diyerek günde 20 bardak içenler, ofiste bardağı elinden düşmeyenler... Sizi çok iyi anlıyoruz. Ancak o çok sevdiğimiz koyu renkli içeceklerin içerisindeki tanenler ve kromojenler, diş minenizin gözeneklerine yerleşmek için pusuda bekliyor. 

Kahve ve çay tutkunları için hazırladığımız pratik ipuçları sayesinde dişlerin bembeyaz kalabilir. İşte sana harika öneriler!

1. Pipetle içmek.

Birçoğumuz sıcak kahveyi pipetle içmeyi garip buluruz, haklısınız. Ancak soğuk kahveler ve buzlu çaylar söz konusu olduğunda pipet kullanımı hayati önem taşır. Pipet, sıvıyı dişlerinizin ön yüzeyinden (yani en çok görünen kısımdan) uzaklaştırıp doğrudan boğazınıza yönlendirir. Diş minesine ne kadar az temas, o kadar az sararma demek.

2. Bir yudum kahve, bir yudum su ritüeli...

Kahve ve çay asidik. Bu asit, diş minesini mikroskobik düzeyde pürüzlü hale getirir ve lekelerin bu pürüzlere tutunmasını sağlar. Her yudumdan sonra veya fincan bitiminde ağzınızı suyla çalkalamak, o koyu renkli pigmentlerin diş yüzeyine yapışmasını engeller.

3. Sütün gizli gücünden faydalanın.

Eğer kahvenizi ya da çayınızı kapkara seviyorsanız, dişleriniz boyanmaya çok daha müsaittir. İçeceğinize ekleyeceğiniz az miktarda süt, içeceğin rengini açmaktan daha fazlasını yapar. Sütün içindeki proteinler, leke yapıcı maddelere yapışarak onların dişinize tutunmasını zorlaştırır.

4. Beslenmenize doğal temizleyicileri ekleyin.

Elma, havuç, salatalık veya kereviz sapı... Bu besinleri çiğnerken diş yüzeyinizde mekanik bir temizlik gerçekleşir. Adeta doğal bir diş fırçası gibi çalışan bu kıtır gıdalar, kahvenin bıraktığı taze lekeleri daha yerleşmeden süpürür atar.

5. Teknolojinin gücünü dişlerinize taşıyın.

Kahve lekeleriyle savaşta en büyük müttefikiniz kesinlikle iyi bir şarjlı diş fırçası olmalı. Bu noktada Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası gibi bir cihaz kullanmak işleri tamamen değiştiriyor. Oral-B’nin klinik olarak kanıtlanmış testlerine göre Oral-B’nin şarjlı diş fırçaları, sıradan manuel diş fırçasına göre %100 fazla plak temizliyor. Oral-B’nin yuvarlak fırça başlığı her dişe mükemmel bir şekilde uyum sağlar, her bir fırça kılının mikro titreşimi ise derin ve nazik bir temizlik sağlıyor. Ayrıca şarjlı diş fırçaları diş sağlığını ve diş etini koruyor.

6. Fırçalamak için acele etmeyin.

En büyük hatalardan biri: Kahveyi içer içmez diş fırçasına sarılmak. Kahve asidi mineyi yumuşattığı için, o an fırçalamak mineyi aşındırabilir. Dişlerinizin 'yeniden sertleşmesi' için tükürüğünüze 30-45 dakika izin verin. Aceleniz varsa sadece suyla çalkalayın.

7. Doğru ürünleri kullanın.

Sadece fırçalamak yetmez, kullandığınız macunun da 'yoğun lekelerle' başa çıkabilecek bir formülde olması lazım. Kahve içenlerin en büyük sorunu, lekenin dişin en üst tabakasına adeta işlemesidir. İşte burada Oral-B Pro 3D White Clinical Yoğun Beyazlık macunu devreye giriyor.

8. Şekersiz sakızın gücünü küçümsemeyin.

Yemekten veya kahve keyfinden sonra çiğnenen şekersiz sakız, ağızdaki tükürük salgısını artırır. Tükürük, dişlerimizin doğal savunma kalkanıdır; asitleri nötralize eder ve mineralleri diş minesine geri kazandırır.

9. Dil temizliğini unutmayın.

Diliniz pürüzlü yapısı nedeniyle bir sünger gibi kahveyi hapseder. Siz su da içseniz, o dildeki kalıntılar saatlerce dişlerinize bulaşmaya devam eder. Bir dil sıyırıcıyla o kahverengi tabakayı her sabah temizleyin.

10. Diş ipi konusunda bahaneleri bir kenara bırakın.

Çoğu insan diş fırçalamayı yeterli görür ancak dişlerinizin arasındaki dar boşluklar, çay ve kahve lekelerinin en sevdiği sığınaklardır. Fırçanın ulaşamadığı bu bölgelerde biriken pigmentler zamanla katılaşarak diş taşına (tartar) dönüşür ve bu taşlar kahvenin rengini bir mıknatıs gibi çeker.

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Yorum Yazın