Kahve ve Çay Tutkunları İyi Dinlesin: Dişlerinizdeki Sararmayı Durduracak 10 Pratik Hamle
Güneş doğmadan kahve makinesinin düğmesine basanlar, 'Çay harareti alır' diyerek günde 20 bardak içenler, ofiste bardağı elinden düşmeyenler... Sizi çok iyi anlıyoruz. Ancak o çok sevdiğimiz koyu renkli içeceklerin içerisindeki tanenler ve kromojenler, diş minenizin gözeneklerine yerleşmek için pusuda bekliyor.
Kahve ve çay tutkunları için hazırladığımız pratik ipuçları sayesinde dişlerin bembeyaz kalabilir. İşte sana harika öneriler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pipetle içmek.
2. Bir yudum kahve, bir yudum su ritüeli...
3. Sütün gizli gücünden faydalanın.
4. Beslenmenize doğal temizleyicileri ekleyin.
5. Teknolojinin gücünü dişlerinize taşıyın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fırçalamak için acele etmeyin.
7. Doğru ürünleri kullanın.
8. Şekersiz sakızın gücünü küçümsemeyin.
9. Dil temizliğini unutmayın.
10. Diş ipi konusunda bahaneleri bir kenara bırakın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın