John Calhoun Deneyi
John Calhoun Deneyi, Amerikalı etolog John B. Calhoun tarafından 1950–1970’ler arasında yürütülen, nüfus yoğunluğu ve sosyal çöküş ilişkisini inceleyen deneyler bütünüdür. En çok bilinen aşaması “Universe 25” olarak adlandırılan fare kolonisidir. Calhoun, fareler için yiyecek, su ve barınak sorunu olmayan, dış tehditlerden arındırılmış kapalı bir yaşam alanı tasarladı. “Fare Cenneti” adı verilen bu çalışmada amaç, biyolojik ihtiyaçlar güvence altındayken sosyal dinamiklerin nasıl evrileceğini gözlemlemekti.
Süreç Aşamaları
Fare Cenneti
