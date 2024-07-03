Japonya'dan Almanız Gereken Otantik ve Pratik Ürünler

Japonya'ya gitmeden matcha'yı denememişseniz bir şeyleri kaçırmışsınız demektir. Son dönemin en popüler içeceği olan bu yeşil çay tozu, sıcak veya soğuk olarak içilebilir veya tatlılarda kullanılabilir. Matcha latte herkes tarafından sevilen bir içecek haline geldi. Hem lezzetli hem de enerji veriyor.

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