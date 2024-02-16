İstanbul Lale Vakfı: Emirgan’da Sanat ve Sanatçının Yeni Buluşma Noktası

Geleneksel Türk Çinileri üzerine eser veren günümüzün en önemli sanatçılarından İsmail Yiğit’in “Lalenin Çini ile Dansı” Sergisini Lale Vakfı’nda Cam Sergi Salonu’nda nisan ayında açacağız. Aynı dönemde Emirgan Korusu’nda açacak rengarenk laleler, Çini Ustası İsmail Yiğit’in lale desenli eserleri ile buluşmuş olacak. İsmail Yiğit sergide yer alacak. Eserlerinin büyük bölümünü bu sergi için üretiyor. Emirgan Korusu’nu lalelerin açtığı dönem olan nisan ayında yaklaşık 1 milyon kişi geziyor. Koruyu gezenler hem Picasso’nun hem Da Vinci’nin hem de İsmail Yiğit’in sergisini gezme fırsatı da yakalamış olacaklar.

Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra 41 yıl boyunca Çini Ustası İsmail Yiğit tarafından üretilen, yurt içi ve dışında çeşitli malikanelerde, villalarda, camilerde, mabetlerde, hamamlarda yer alan duvar çini süslemelerinin örnekleri de sergilenecek.

250’den fazla eserin yer alacağı sergide İsmail Yiğit tarafından elde üretilen objeler, tabaklar, panolar bulunuyor. Yiğit, bu sergi için, Türkiye ve Japonya’nın milli sembolü lale ve sakura çiçeklerinin yer aldığı bir koleksiyon da hazırladı. Sergi, 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

İstanbul’u seven herkesi Vakfımıza davet ediyorum. Buraya gelenler hem çiçeğe hem sanata hem de boğaz manzarasına doyacaklar. Ayrıca, bünyemizde yer alan boğaz manzaralı Emirgan 19 cafe ve restoran da haftanın her günü eşsiz menüsü ve taş fırında pizzası ile hizmet veriyor.