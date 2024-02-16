Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
İstanbul Lale Vakfı: Emirgan’da Sanat ve Sanatçının Yeni Buluşma Noktası

etiket İstanbul Lale Vakfı: Emirgan’da Sanat ve Sanatçının Yeni Buluşma Noktası

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
16.02.2024 - 14:21

İstanbul Lale Vakfı, Emirgan’da sanatın ve sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Vakıf, 1871-1878 yılları arasında Emirgan Korusu’nda inşa edilen köşklerin müştemilatı olarak kullanılan binada yer alıyor. Sarı, Pembe ve Beyaz Köşklerin alt tarafında kalan bina zamanında at ahırı, hizmetlilerin konakladığı mekan, çamaşırhane, mutfak, ekmek fırını ve benzeri amaçlar için kullanılmış. Lale Vakfı’nı tanımak için Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan ile bir araya geldik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

-Lale Vakfı ne amaçla kuruldu biraz anlatabilir misiniz?

-Lale Vakfı ne amaçla kuruldu biraz anlatabilir misiniz?

2016 yılında kurulan İstanbul Lale Vakfı, Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yerinin araştırılması ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların ve eserlerin tanıtılmasına çalışıyor. Lale Müzesi’nin sürekli sergisinde 16. yüzyıldan bu yana üretilmiş lale desenli bakır, çini, seramik, takı, ahşap ve tekstil ürünleri bulunuyor.

-Sadece lale desenli antika ürün sergilemesi mi yapılıyor?

-Sadece lale desenli antika ürün sergilemesi mi yapılıyor?

Vakıf bünyesinde yer alan Lale Müzesi, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan laleler ile bezenmiş antika eserlerin yanı sıra, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Müzede Ekim ayından bu yana Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı, pop-art sanatının önemli temsilcilerinden Andy Warhol’un 142 eseri sergileniyor. Sergi, 31 Mart’a kadar açık kalacak. Andy Warhol Sergisi’nin tamamlanmasının ardından Müze’de nisan ayında, sanat dünyasının devrim yaratan sanatçısı Pablo Picasso’nun 170 ve Rönesans Dönemi’nin en ünlü simgelerinden biri olan, sanat, bilim ve mühendislik alanlarında eşsiz katkılarda bulunun Leonardo Da Vinci’nin 150 eserinin yer aldığı sergiler ziyarete açılacak.

-Bu sergileri başka illerde de açmayı planlıyor musunuz?

-Bu sergileri başka illerde de açmayı planlıyor musunuz?

Nisan ayından itibaren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Türkiye Kültür Yolları Festivalleri kapsamında her biri kendi dönemlerinde yenilikçi teknikler ve benzersiz stiller geliştirerek görsel sanatların sınırlarını genişletmiş olan bu üç sanatçının eserleriyle 14 ilde sergiler açacağız. Hatta, Adana’dan Trabzon’a, Şanlıurfa’dan, Bursa’ya ülkemizin bütün bölgelerini gezecek bu uluslararası sanatçıların sergilerine Türk sanatını uluslararası arenalarda temsil etmiş yerli sanatçılarımızın sergileri eşlik edecek.

-Bu yıl için Lale Vakfı’nda açmayı planladığınız başka sergi var mı?

-Bu yıl için Lale Vakfı’nda açmayı planladığınız başka sergi var mı?

Geleneksel Türk Çinileri üzerine eser veren günümüzün en önemli sanatçılarından İsmail Yiğit’in “Lalenin Çini ile Dansı” Sergisini Lale Vakfı’nda Cam Sergi Salonu’nda nisan ayında açacağız. Aynı dönemde Emirgan Korusu’nda açacak rengarenk laleler, Çini Ustası İsmail Yiğit’in lale desenli eserleri ile buluşmuş olacak. İsmail Yiğit sergide yer alacak. Eserlerinin büyük bölümünü bu sergi için üretiyor. Emirgan Korusu’nu lalelerin açtığı dönem olan nisan ayında yaklaşık 1 milyon kişi geziyor. Koruyu gezenler hem Picasso’nun hem Da Vinci’nin hem de İsmail Yiğit’in sergisini gezme fırsatı da yakalamış olacaklar. 

Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra 41 yıl boyunca Çini Ustası İsmail Yiğit tarafından üretilen, yurt içi ve dışında çeşitli malikanelerde, villalarda, camilerde, mabetlerde, hamamlarda yer alan duvar çini süslemelerinin örnekleri de sergilenecek. 

250’den fazla eserin yer alacağı sergide İsmail Yiğit tarafından elde üretilen objeler, tabaklar, panolar bulunuyor. Yiğit, bu sergi için, Türkiye ve Japonya’nın milli sembolü lale ve sakura çiçeklerinin yer aldığı bir koleksiyon da hazırladı. Sergi, 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

İstanbul’u seven herkesi Vakfımıza davet ediyorum. Buraya gelenler hem çiçeğe hem sanata hem de boğaz manzarasına doyacaklar. Ayrıca, bünyemizde yer alan boğaz manzaralı Emirgan 19 cafe ve restoran da haftanın her günü eşsiz menüsü ve taş fırında pizzası ile hizmet veriyor.

Sizce lale çiçeği yeterince biliniyor mu? Bilinirliği artırmak için neler yapıyorsunuz?

Sizce lale çiçeği yeterince biliniyor mu? Bilinirliği artırmak için neler yapıyorsunuz?

Lale ne yazık ki sezonluk bir bitki. Lalenin bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak amacı ile özellikle İstanbul’daki birçok belediye ile iş birliği içerisinde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar, Kağıthane, Başakşehir, Üsküdar ve Nakkaştepe başta olmak üzere ilçelerde meydanlara, parklara geçtiğimiz üç ay boyunca lale soğanı dikimi gerçekleştirdik. Bu laleler nisan ayında açmış olacaklar. Ayrıca, AKM, İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı gibi pek çok turistik alanda ücretsiz lale dağıtımları yaptık. Bütün bunların yanı sıra yeni hazırladığımız lale dikim setlerimiz ile evde lale yetiştirilmesini özendirmeye çalışıyoruz. 

Web

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0