İstanbul Lale Vakfı: Emirgan’da Sanat ve Sanatçının Yeni Buluşma Noktası
İstanbul Lale Vakfı: Emirgan’da Sanat ve Sanatçının Yeni Buluşma Noktası
İstanbul Lale Vakfı, Emirgan’da sanatın ve sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Vakıf, 1871-1878 yılları arasında Emirgan Korusu’nda inşa edilen köşklerin müştemilatı olarak kullanılan binada yer alıyor. Sarı, Pembe ve Beyaz Köşklerin alt tarafında kalan bina zamanında at ahırı, hizmetlilerin konakladığı mekan, çamaşırhane, mutfak, ekmek fırını ve benzeri amaçlar için kullanılmış. Lale Vakfı’nı tanımak için Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan ile bir araya geldik.
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-Lale Vakfı ne amaçla kuruldu biraz anlatabilir misiniz?
-Sadece lale desenli antika ürün sergilemesi mi yapılıyor?
-Bu sergileri başka illerde de açmayı planlıyor musunuz?
-Bu yıl için Lale Vakfı’nda açmayı planladığınız başka sergi var mı?
Sizce lale çiçeği yeterince biliniyor mu? Bilinirliği artırmak için neler yapıyorsunuz?
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